Letizia di Spagna si riscatta: gonna in pelle con spacco ad alta seduzione

Letizia di Spagna, la passione per le longuette in pelle di Hugo Boss

Letizia di Spagna torna in pubblico con un look interamente nuovo, tutto giocato sul suo stile rock: blusa oversize e gonna in pelle nera di Hugo Boss che è accessibile a tutte sia nel modello che nel costo: 349 euro, ora in saldo a 249.

Letizia di Spagna, bufera a Palazzo

Letizia di Spagna ultimamente ci aveva deluse in fatto di outfit, indossando per la settima volta il completo grigio di Felipe Varela e riciclando in tailleur pantaloni antracite, fin troppo austero. Ma il suo stile sottotono si giustifica con la bufera che ha travolto la Monarchia a causa del tradimento di Iñaki Urdangarin e il conseguente divorzio dall’Infanta Cristina.

La Reina ora però prende in mano la situazione e si riscatta. Mentre suo marito Felipe è in viaggio di Stato in Honduras, Letizia ha preso parte alla riunione di lavoro dell’Associazione spagnola contro il cancro e della sua Fondazione scientifica, di cui è patrona.

Letizia di Spagna, la gonna in pelle di Hugo Boss

Letizia ha catturato subito l’attenzione con il suo nuovo look: pezzo forte la gonna in pelle nera di Hugo Boss. Il tipo di capo è molto apprezzato dalla Regina che possiede dello stesso stilista una longuette in pelle simile, che anche Meghan Markle ha nel suo guardaroba.

Letizia di Spagna, la gonna per tutte

Comunque, la nuova gonna, modello Leshina, ha una lunghezza midi, vita alta e taglio svasato. Ha tasche laterali e una cintura in pelle con fibbia tono su tono, dettagli che la rendono molto interessante anche nel prezzo. Costo? 349 euro, anche se ora si trova in saldo per 279. La longuette nasconde un ulteriore particolare ad alta seduzione: uno spacco centrale che permette di camminare agevolmente ma che diventa un’arma a doppio taglio quando svela quello che non dovrebbe nel momento in cui la Reina affronta un gradino.

La Reina Letizia la abbina a una blusa azzurra con maniche ampie, strette ai polsi da elastici, sempre di Hugo Boss (150 euro in saldo). Mentre per proteggersi dal freddo, la moglie di Felipe ha riciclato il suo mantello di lana con collo in pelliccia, firmato Carolina Herrera.

A una gonna così grintosa, Donna Letizia non poteva che abbinare delle décolletée dal tacco killer, del suo brand di calzature preferito, ossia Magrit. Come borsa ha scelto la clutch nera con finiture in oro, firmata Nina Ricci.