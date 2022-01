Letizia di Spagna, il tradimento che fa tremare il Palazzo

Letizia di Spagna, superlativa coi leggings in pelle e poi scivola sul tailleur

Anche su Palazzo Zarzuela s’insinua l’ombra dello scandalo. Il cognato di Letizia di Spagna è stato sorpreso mano nella mano con una donna. E non era l’Infanta Cristina, sorella di Felipe di Spagna.

Letizia di Spagna, scandalo a Corte

Iñaki Urdangarin, che ha sposato l’Infanta Cristina di Borbona nel 1997, è stato fotografato mano nella mano dal magazine Lecturas con Ainhoa ​​Armentia. I due lavorano per lo stesso studio legale. Un’immagine che lascia pensare a una sola cosa: tradimento. E in effetti, pare che il cognato di Letizia di Spagna non abbia negato il flirt.

Iñaki Urdangarin ammette il tradimeneto

Secondo quanto riporta Hello!, giovedì mattina quando Iñaki Urdangarin è arrivato in ufficio gli è stato chiesto di fare un commento sulle foto dello scandalo e lui ha semplicemente risposto: “Le cose accadono e le gestiremo nel miglior modo possibile”. E su come la sua famiglia abbia appreso la notizia, è stato impassibile: “Come una difficoltà che gestiremo con la massima calma e insieme, come sempre”. In altri termini, il cognato di Letizia non ha negato il tradimento. Ma malgrado ciò, sembra non sia intenzionato a separarsi dalla moglie.

La reazione dell’Infanta Cristina al tradimento

Dal canto suo, pare che l’Infanta Cristina fosse già a conoscenza che il marito avesse un’amante. Una fonte vicina alla sorella di Felipe ha infatti dichiarato che sapeva già tutto. “Adesso è serena e calma. È preoccupata solo per i figli”. La coppia ha infatti quattro figli: Juan Urdangarín y de Borbón, 22 anni, Pablo Urdangarín y de Borbón , 21, Miguel Urdangarín y de Borbón , 19, e Irene Urdangarín y de Borbón , 16.

È probabile che Cristina non voglia far scoppiare uno scandalo e rinunci a separarsi dal marito, anche in considerazione delle vicende poco piacevoli che ha dovuto affrontare dal 2013, a cominciare dalle accuse di frode fiscale, senza contare quelle che hanno travolto suo marito. Un divorzio non gioverebbe alla Corona e all’immagine di rinnovamento cui stanno lavorando Letizia e Felipe.

Chi è Iñaki Urdangarin

Iñaki Urdangarin, il marito dell’Infanta, è un ex giocatore di pallamano ed ex duca di Palma di Maiorca. È convolato a nozze con Cristina a Barcellona nel 1997. Nel novembre 2011 è stato accusato dalla procura spagnola di aver sottratto una grossa somma di denaro dai fondi di un’organizzazione senza scopo di lucro di cui era al vertice. Lo scandalo ha costretto la Famiglia Reale a prendere le distanze da Urdangarin, che a dicembre è stato escluso ufficialmente dalle cerimonie pubbliche e il 17 febbraio 2017 è stato condannato a sei anni e tre mesi di carcere. Sua moglie oggi vive in Svizzera.