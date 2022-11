Letizia di Spagna, la maxi gonna ha un buco e lei sbaglia a indossarla

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, quando i muscoli in vista sono un errore

Letizia di Spagna stupisce tutti al Festival del Cinema di Tuleda indossando una maxi gonna a pieghe di H&M che ha un grande buco all’altezza del ginocchio. A prima vista sembra uno strappo ma in realtà il buco fa parte del modello, solo che la Reina lo porta in modo sbagliato e sembra non avere molto senso.

Letizia di Spagna, la passione per il cut out

Letizia di Spagna dunque lascia di nuovo senza parole. Ultimamente la Reina ha dimostrato di avere una certa passione per il cut out ma il dettaglio seducente divide e non le sono state risparmiate delle critiche. Come ad esempio per il vestito di Miphai, indossato alla prima del Teatro Real, che lasciava la schiena nuda oppure per l’abito in velluto e cristalli, sebbene più morigerato.

Letizia di Spagna, la gonna col buco di H&M da 120 euro

Questa volta opta per un’ampia gonna scampanata a pieghe, fantasia Vichy bianca e nera, ma camminando la Reina Letizia rivela che c’è un maxi foro ovale che mostra il ginocchio nudo. In un primo momento sembra che la stoffa si sia strappata ma in realtà è proprio fatta così. La gonna è di H&M e appartiene alla collezione che Toga Archives ha realizzato per l’azienda svedese e costa 120 euro circa.

Fonte: Getty Images

Toga Archives è stata fondata nel 1997 dalla stilista giapponese Yasuko Furuta, nota per i suoi abiti gender free. Dal 2021 collabora con successo con H&M. La gonna scelta da Letizia è tra i suoi modelli preferiti, come riporta Vanitatis. La Furuta ha infatti dichiarato a proposito della sua creazione: “La gonna a quadretti bianchi e neri con il buco! È un motivo su cui lavoro da anni” e ha proseguito: “Mi interessa l’idea di dare alle donne la possibilità di determinare quanta parte della loro pelle esporre. Il buco nella gonna fa parte di quell’idea, per dare alle donne controllo su questo. Decidere quanto del tuo corpo mostrare, non in base alle aspettative, ma con cosa ti senti a tuo agio”.

Letizia di Spagna sbaglia a indossare la gonna

Letizia ha così interpretato alla lettere le parole della stilista e ha indossato come ha voluto la sua gonna, sbagliando però tutto. Infatti, se come la porta la Reina, il buco sembra non avere molto senso e quasi un errore, sfoggiandola nel modo giusto ha il suo perché. La modella di H&M ha infilato l’intera gamba nell’ovale, così si spiega anche la sua forma particolare.

È evidente che la Regina non può permettersi di mostrare l’intera gamba nuda, sarebbe sconveniente per il suo ruolo, ma come la porta lei non viene valorizzato il modello.

Letizia abbina la gonna a una semplice maglia nera a girocollo e maniche lunghe di Hugo Boss, a delle scarpe col tacco alto, malgrado il suo problema al piede, per dare slancio alla figura e da una borsa nera rigida, con manico singolo di Emporio Armani. Il tutto è impreziosito di un paio di orecchini con tre cerchi d’oro, di Gold & Roses, da 1.675 euro, e naturalmente il suo anello di Karen Hallam.