Letizia di Spagna, il segreto dell’abito esclusivo che solo lei possiede

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, il completo di lino in dettaglio

Letizia di Spagna ha partecipato con Felipe alla cerimonia in ricordo delle vittime del Covid, presentandosi con un abito blu navy che Carolina Herrera ha creato apposta per lei.

Anche Letizia di Spagna è stata recentemente contagiata dal Covid, ma le sono bastati pochi giorni di isolamento per guarire e riprendere i suoi impegni a Corte. L’abbiamo vista recentemente privilegiare i colori pastello, prima col tailleur celeste di Adolfo Dominguez, poi con lo chemisier riciclato, rosa confetto, di Maje.

Letizia di Spagna, l’abito di Carolina Herrera

La Reina Letizia cambia decisamente stile per la commemorazione delle vittime del Coronavirus che ancora non è stato del tutto debellato. E sceglie un abito estremamente formale che possiede solo lei. Infatti, Carolina Herrera, uno dei suoi brand preferiti, ha realizzato esclusivamente per lei il vestito blu navy. Si tratta di un abito midi, a girocollo, con maniche corte dotate di balza. Sciancrato in vita, la gonna è svasata donando al capo una raffinatezza estrema.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, il segreto del suo look navy

L’abito nasconde un duplice segreto. Innanzitutto, Letizia ne possiede uno uguale ma in nero, che indossò per la prima volta nel maggio 2019. Ne esiste anche una versione rossa. Ma l’esclusività del modello scelto dalla Reina per la cerimonia odierna sta nel colore. Il colore blu navy è stato realizzato apposta per lei.

E qui veniamo al secondo segreto. Perché la moglie di Felipe ha scelto di indossare il blu e non il nero, generalmente portato in segno di lutto? La spiegazione fornita dal magazine Vanitatis riguarda il messaggio che il Re e la Regina hanno voluto dare. Il nero è sempre associato al dolore e alla morte, mentre il blu, per quanto sia un colore serio, infonde un senso di serenità che è esattamente quello che i Sovrani volevano trasmettere presenziando alla cerimonia in ricordo di chi non c’è più a causa del Covid.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, gli orecchini di Bulgari

Letizia ha abbinato il suo nuovo abito ad accessori cuoio: slingback in suede e borsa rigida con manico, realizzata in pelle Mocán, entrambe di Carolina Herrera. Per quanto riguarda i gioielli, la Reina ha optato per un paio di orecchini tra i più preziosi che possiede. Sono stati creati da Bulgari in oro bianco, diamanti e acquamarina. Naturalmente al dito porta il suo anello di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia, da cui non si separa mai.

Letizia è apparsa molto serie durante la commemorazione e il suo viso contrito non era semplicemente di circostanza. La Reina è sembrata molto coinvolta. Forse perché il Covid è entrato anche in casa sua, colpendo prima il marito Felipe, poi la suocera Sofia e infine lei, anche se per fortuna senza gravi conseguenze.