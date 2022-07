Letizia di Spagna si presenta col tailleur celeste. Ma le nuove scarpe sono un flop

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, il completo di lino in dettaglio

Letizia di Spagna è tornata in pubblico dopo aver trascorso una settimana in isolamento a causa del Covid. Lo fa presentandosi col tailleur dell’estate, celeste e di lino, firmato Adolfo Dominguez e nuove scarpe in corda che però non tutti approvano e scattano le critiche.

Letizia di Spagna con la mascherina dopo il Covid

Dopo averla vista accanto alle figlie alla consegna dei Premi Principessa Girona, Letizia di Spagna è stata costretta a saltare tutti gli impegni della sua agenda perché è risultata positiva al Covid. Suo marito Felipe aveva rassicurato nei giorni scorsi sulle condizioni di salute di sua moglie, sostenendo che aveva sintomi influenzali lievi e mal di gola. La Reina pensava di poter tornare al lavoro già domenica 10 luglio, ma non le è stato possibile. Solo l’indomani il test è risultato negativo e così ha potuto riprendere regolarmente le sue attività.

Donna Letizia ha comunque preferito indossare la mascherina FFP2, per evitare qualsiasi eventuale rischio di contagio, mentre prendeva parte alla quinta conferenza sul trattamento dell’informazione riguardante la disabilità. Per l’appuntamento, la Regina ha scelto il suo classico look da working girl, il tailleur pantalone.

Letizia di Spagna, il tailleur in lino di Adolfo Dominguez

Sappiamo che Letizia ne possiede di diversi tipi e colori. C’è quello rosa di Hugo Boss, che è un grande classico ed condiviso da tutte le icone di stile reali. C’è poi quello bianco, firmato Carolina Herrera, che ha indossato a fine giugno in occasione del vertice della Nato a Madrid durante il quale ha incontrato più volte Jill Biden. Ma la prima a lanciare la moda del completo bianco è stata a dir la verità Kate Middleton.

Letizia ora sfodera il terzo tailleur pantaloni. Si tratta di un due pezzi celeste: giacca lunga, con bottone unico e tasche laterali, che la Reina indossa rimborsando le maniche fino al gomito, e pantaloni ampi, corti fino alle caviglie. Il pregio di questo completo, firmato Adolfo Dominguez, sta nella stoffa. Infatti, il completo è in lino, perfetto per mantenersi freschi con le temperature elevate di quest’estate, anche se il modello appartiene alla collezione del 2020, anno in cui la moglie di Felipe lo presentò per la prima volta. La Reina lo abbina a una blusa in seta bianca con scollo a V.

Letizia di Spagna, le nuove scarpe in corda dividono

Novità del suo outfit sono le scarpe in corda. Il modello è quello usuale: cinturino alla caviglia, zeppe, colore neutro. L’originalità sta nel brand. Letizia abbandona le sue solite Castaner e si affida a Unisa, marchio di calzature spagnolo. La scelta della moglie di Felipe però suscita qualche perplessità. Da un lato, c’è chi osserva che Letizia ha una vastissima collezione di espadrillas e questo paio non aggiunge nulla di originale al suo guardaroba, dall’altro c’è chi critica l’abbinamento, sottolineando come un paio di sandali flat sarebbe stato più indicato col tailleur pantaloni.

In generale comunque Letizia ha preferito una mise semplice e quasi dimessa. Anche i gioielli sono ridotti al minimo, solo un piccolo paio di orecchini e l’anello di Karen Hallam cui non rinuncia mai. I capelli sono portati sciolti sulle spalle e il make up è neutro.