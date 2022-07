Letizia di Spagna, cancellati tutti gli impegni: come sta

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna e le figlie: gli abiti da sera che incantano

Letizia di Spagna è risultata positiva al Covid. Lo ha comunicato con una nota il Palazzo Reale. La Reina ha sospeso tutti i suoi impegni in agenda per i prossimi giorni. Queste le sue condizioni di salute.

Letizia di Spagna positiva al Covid

Dopo aver partecipato alla consegna dei Premi Principessa di Girona insieme a suo marito Felipe e alle figlie, Leonor e Sofia, Letizia di Spagna all’indomani è risultata positiva al Covid. Lo stato di salute però non pare destare preoccupazioni, infatti la Casa Reale ha fatto sapere che ha lievi sintomi.

Letizia non aveva manifestato alcun segnale durante la serata di gala in presenza della sua famiglia, ma successivamente ha manifestato sintomi lievi. Di fronte alla positività della Reina, il Palazzo ha ovviamente cancellato tutti i suoi impegni in programma nei prossimi giorni. A partire dalle due udienze che avrebbe dovuto tenere mercoledì 6 luglio a Palazzo Zarzuela. La Sovrana avrebbe dovuto incontrare i vincitori della borsa di studio Transforming Realities della BBVA Microfinance Foundation e poi i rappresentanti della Crecer Jugando Foundation della TVE Corporation e le aziende della campagna A toy, an Illusion.

Letizia di Spagna, le sue condizioni di salute

Il Palazzo ha lasciato aperta la possibilità che Donna Letizia partecipi all’evento di giovedì sera. Tutto dipenderà dalle sue condizioni di salute, anche se molto probabilmente le occorreranno diversi giorni per negativizzarsi. In ogni caso, il Palazzo tranquillizza sulle sue condizioni di salute: solo sintomi lievi. Per quanto riguarda invece suo marito Felipe, il Re è risultato negativo, per tanto presenzierà agli impegni previsti.

Il Covid a Palazzo Reale

Lo scorso febbraio toccò a Felipe di Spagna restare in isolamento per una settimana circa, perché positivo con sintomi lievi. Allora Letizia proseguì con la sua agenda senza bisogno di alcuna interruzione, mentre il marito lavorava a distanza nella sua residenza privata.

A maggio toccò invece a Donna Sofia, la suocera di Letizia che di ritorno da un viaggio a Miami contrasse il Covid. La sua positività coincise con il weekend in cui tornò in Spagna suo marito, Juan Carlos dopo anni di esilio volontario a Dubai. La coppia riuscì comunque a ritrovarsi. Sofia lo incontrò durante il pranzo in famiglia organizzato a Palazzo, indossando sempre la mascherina e mantenendo il distanziamento.

La positività di Letizia è sopraggiunta in un momento di grande intensità lavorativa. Infatti, a fine giugno i Reali hanno ospitato a Madrid il vertice della Nato. La Regina ha partecipato a numerosi eventi in compagnia della First Lady americana, Jill Biden, oltre ad aver ospitato una cena di gala a Palazzo. E anche in questi giorni avrebbe dovuto partecipare a diversi impegni istituzionali. Senz’altro potrà contare sulle figlie, Leonor e Sofia, in particolare sulla maggiore che sta muovendo i primi passi all’interno dell’istituzione monarchica.