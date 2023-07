Letizia di Spagna, la camicia a fiori è un messaggio per l’Ucraina

Letizia di Spagna, primo evento di Leonor e Sofia da sole: look ‘vitaminici’

Per una fashion addicted come Letizia di Spagna, la moda ha un valore importante. I suoi look non sono mai casuali e stavolta ha deciso di ripetere quanto aveva già fatto lo scorso anno, veicolando con il suo abbigliamento un messaggio speciale per l’Ucraina, Paese in guerra al quale non ha mai negato il suo sostegno. Una camicia a fiori all’apparenza semplice nasconde un significato profondo.

La camicia della Reina nasconde un messaggio per l’Ucraina

Per la Reina Letizia questo lunedì è iniziato con un doppio appuntamento alla Zarzuela. Dapprima l’udienza con i rappresentanti della BBVA Microfinance Foundation e, subito dopo, quella con i premi SM per la letteratura per bambini e ragazzi El Barco de Vapor e Gran Angular. Impegni importanti per i quali ha scelto, ancora una volta, un perfetto working look con un pizzico di colore. Quanto basta per lasciare il segno.

Fonte: IPA

Era inevitabile che saltasse gli occhi la deliziosa camicia a fiori da lei indossata per l’occasione, in un bellissimo rosso intenso. Leggera e adatta a queste calde giornate, è realizzata in lino con scollo a V e silhouette svasata, arricchita da maniche leggermente a sbuffo e da ricami in filo di cotone. I dettagli in bianco, verde e nero a fiori e a zig zag sono tanto semplici quanto perfetti per rendere un capo come questo indimenticabile.

Ma la camicia di Letizia nasconde un messaggio importante: la Reina ha scelto, infatti, il modello Obriy da 160 euro realizzato da Súknja, azienda con sede a Kiev. Ancora una volta un semplice capo d’abbigliamento diventa il simbolo del sostegno a un Paese in guerra, dopo la camicia indossata lo scorso anno che si ispirava proprio al costume tradizionale ucraino.

Letizia di Spagna, i dettagli del look fresco e giovanile

Per donare più forza al suo messaggio, la Reina ha scelto degli abbinamenti ad hoc che non sono solo perfetti per rendere l’insieme fresco e giovanile, ma anche per mettere in risalto la camicetta a fiori. Non è un caso che abbia indossato dei semplici pantaloni bianchi lunghi alla caviglia, modello che non può mancare nel guardaroba estivo: sono un capo versatile e che possiamo adattare sia al giorno che alla sera, con i giusti accessori.

Fonte: IPA

E a proposito di accessori, Letizia di Spagna ha rispolverato dall’armadio le sue scarpe preferite: le espadrillas di tela con le zeppe alte ormai sono un suo marchio di fabbrica. Le indossa praticamente per tutta l’estate, abbinandole sia agli abiti che ai completi e il modello bianco di Magrit, poi, sta bene su tutto.

A completare il look ci hanno pensato i gioielli, immancabili per Letizia. Nulla di eccessivo, ma quanto basta per donare un tocco di eleganza in più. Gli orecchini pendenti di Tic Silver le donano moltissimo e sono uno dei suoi ultimi acquisti (costano solo 85 euro), mentre al dito spicca l’anello d’oro di Coreterno dal quale non si separa mai.