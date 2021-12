Letizia di Spagna, qual è l’accessorio di cui non riesce a fare a meno

Letizia di Spagna: abito in lana avvolgente e accessori griffati

Letizia di Spagna è una vera icona di stile: sempre al passo coi tempi, di un’eleganza ineguagliabile, la Regina è un vero e proprio punto di riferimento per le donne che vogliono sfoggiare look di classe e super chic. C’è un accessorio in particolare di cui di recente non riesce (quasi) mai a fare a meno, che dovrebbe essere assolutamente inserito nel nostro guardaroba.

Letizia di Spagna, l’accessorio che non manca mai nei suoi look

Letizia di Spagna ci delizia spesso con outfit meravigliosi: i suoi look sono copiatissimi da tante donne che prendono spunto dalle sue idee studiate quanto chic. Maestra del riciclo e dei capi low cost, la Regina non smette mai di stupire e di lasciare a bocca aperta.

Che siano impegni informali o visite istituzionali, nell’ultimo periodo la Ortiz ha cominciato a sfoggiare sempre più spesso un accessorio che fa parte del suo guardaroba: la moglie di Felipe ama indossare, per arricchire i suoi outfit, cinture più o meno sottili. Una vera e propria passione quella della Regina, che utilizza questi accessori per trasformare capi che ha già utilizzato in precedenza e per dare loro un tocco diverso.

Grazie alla sua predilezione per le mini cinture, Letizia ha cominciato a dettare tendenze anche tra le altre reali, come Maxima d’Olanda, che da qualche tempo sta copiando il trucchetto della sovrana di Spagna.

Letizia di Spagna, la sua cintura preferita

La Ortiz ha una ricca collezione di cinture nel suo guardaroba, molte delle quali sono firmate Hugo Boss e piacciono molto anche alle sue figlie. Non è raro infatti vedere le giovani Leonor e Sofia “rubare” qualche accessorio dall’armadio della madre per i loro eventi più o meno formali.

Letizia non è solo un’amante delle mini cinture: ce n’è una, in particolare, che rientra tra le sue preferite, più larga e particolare, amatissima dalla sovrana perché riesce a dare un tocco in più a outfit molto diversi tra loro. La più utilizzata dalla Ortiz è sicuramente una cinta nera firmata Burberry, con la quale ha rinnovato alcune delle sue gonne preferite.

Letizia di Spagna, l’abito in lana da copiare per questo inverno

Letizia con la stessa cintura ha dato un tocco in più all’abito in lana blu navy di Cos, con scollo asimmetrico e maniche lunghe dai polsini maxi, già indossato in passato.

Questo vestito, perfetto per il fisico filiforme della Regina ma anche per silhouette anche più sinuose, è uno di quei capi immancabili nel guardaroba di ognuno di noi: da portare morbido – magari con una maxi collana per attirare l’attenzione sul decollete – o con una cinta per sottolineare il punto vita, l’abito in lana è uno dei must have della stagione, versatile e da indossare in tantissime occasioni.