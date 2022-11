Letizia di Spagna a 50 anni indossa lo stesso vestito di sua figlia 15enne

Fonte: GettyImages Letizia di Spagna, indossa lo stesso abito visto sulla figlia

Un vestito per due, mamma e figlia che indossano gli stessi capi non è una cosa che deve particolarmente stupire. Ma non passa inosservata se le due protagoniste appartengono a una delle Case Reali più ammirate al mondo. Stiamo parlando di Letizia di Spagna e della figlia 15enne Sofia che, a distanza di tempo, sono state immortalate con il medesimo abito. Il capo è adatto a tutte le età, come dimostrano ampiamente entrambe che lo hanno indossato in due diverse occasioni e a età molto diverse: la Regina ha 50 anni, mentre la figlia 15. E se ci si pensa bene non è la prima volta che accade. Del resto le donne della famiglia Reale spagnola hanno già ampiamente dimostrato di essere contro gli sprechi e che si può essere eleganti, sia indossando le migliori firme sia con abiti di grandi catene.

Letizia di Spagna e Sofia: un abito per due

Ma qual è l’abito che le due hanno condiviso? Si tratta di un elegante vestito bianco con piccoli pois neri. Morbido, con una cintura a sottolineare il punto vita, pieghe nella parte alta che danno un tocco romantico al look e larghe maniche a sbuffo. A entrambe il vestito arriva sotto il ginocchio. Si tratta di un capo firmato dalla stilista venezuelana Carolina Herrera.

Sono due le occasioni pubbliche durante le quali lo hanno indossato. Letizia di Spagna lo ha sfoggiato a Madrid in occasione del pranzo a Palazzo Reale organizzato per il Presidente della Repubblica del Paraguay e la first lady.

Sofia, invece, lo aveva sfoggiato un anno fa a Oviedo durante le udienze che si tengono per i Premi Principessa della Austurie. L’insegnamento è che ci sono capi senza età, che possono stare bene a una cinquantenne, così come a una quindicenne.

Fonte: GettyImages

A cambiare, naturalmente, sono stati gli accessori. La Regina, infatti, ha optato per eleganti scarpe nere in pelle con tacco alto e un vezzoso fiocco sulla punta. I gioielli sono all’insegna della sobrietà e dell’eleganza: alle orecchie ha sfoggiato degli orecchini di perle, mentre al dito un anello in oro. La più piccola delle due figlie di Letizia di Spagna aveva abbinato all’abito delle ballerine nere.

Fonte: GettyImages

Non è la prima volta che mamma e figlie si scambiano dei capi: come ricorda il giornale spagnolo Hola! era già accaduto – ad esempio – con una sfiziosa camicia bianca vista indossata sia da Letizia di Spagna che da Leonor.

Letizia di Spagna, Regina anche di stile

Letizia di Spagna nel tempo ci ha regalato dei look pazzeschi: outfit sempre chic che ne esaltano l’eleganza naturale. Di recente l’abbiamo potuta ammirare a Oviedo per la tradizionale cerimonia di consegna del Premio Principessa delle Asturie. La Regina ha sfoggiato due look che sono l’essenza stessa del minimal chic: dall’abito bianco a fantasia nera con e collo alto, fino alla mise composta da un lungo abito nero con le spalle e le maniche bianche ricoperte da dettagli preziosi. Oppure come non ricordare l’abito in velluto midi con scollo all’americana e corpetto impreziosito da dettagli preziosi?

Sempre bellissima, sempre attenta alla moda, ma anche nel suo curriculum di look perfetti non manca qualche errore. L’ultimo in ordine di tempo è andato in scena al Festival del Cinema di Tuleda dove si è presentata con una maxi gonna indossata, però, nel modo sbagliato.

Piccoli passi falsi che di certo non minano la sua capacità di incantare con i look. E piace anche il fatto che i capi vengano indossati da mamma e figlie, del resto lo stile (quello vero) non ha età.