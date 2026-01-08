Kate Middleton “spogliata” su X: l’allarme della BBC sull’uso improprio di Grok AI

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è tra le vittime di una funzione di Grok, chatbot di Intelligenza Artificiale sviluppato da x.AI, la quale permette di modificare le immagini caricate sulla piattaforma di Elon Musk, spogliando donne non consenzienti e in vari casi minorenni.

Kate Middleton, foto alterate con l’Intelligenza Artificiale

Kate Middleton, insieme a molte attrici, celeb di vario genere, ma anche donne comuni, a volte minorenni, si è trovata a fare i conti con sue immagini modificate da Grok. Pare che tra Natale e Capodanno ci sia stato un picco di utilizzi della funzione del chatbot di X che “spoglia” le donne lasciandole in bikini o in lingerie a loro insaputa.

La BBC ha denunciato il fatto e ha dichiarato: “La BBC ha visto diversi esempi sulla piattaforma social X di persone che chiedevano al chatbot di alterare immagini reali per far apparire donne in bikini senza il loro consenso, oltre a metterle in atteggiamenti sessuali”.

Molte donne, anche sotto i 18 anni, si sono ritrovate nude o seminude sui social, con corpi finti, generati con l’AI. Le vittime inconsapevoli hanno visto circolare le loro foto modificate sui social. Tra queste anche la Principessa del Galles.

Non è la prima volta che l’immagine di Kate viene modificata senza il suo consenso attraverso l’AI. Nel 2024, mentre si curava dal cancro e non appariva in pubblico, ci fu chi pubblicò una sua foto senza capelli. Ovviamente si trattava di un falso.

Oltre alla Principessa del Galles, anche la 14enne Nell Fisher protagonista di Stranger Things, è tra le celeb vittime di un uso improprio dell’AI. La giornalista della BBC, Samantha Smith, spogliata anche lei su X, ha dichiarato in proposito che vedere quelle immagini l’ha turbata, avendo la sensazione di essere “disumanizzata e ridotta a uno stereotipo sessuale“.

“Sebbene non fossi io a essere nuda, mi sembrava e mi sentivo come se fossi io, e lo sentivo così fortemente come se qualcuno avesse effettivamente pubblicato una mia foto nuda o in bikini”, ha affermato. Né Kate né il Palazzo hanno commentato l’accaduto per il momento.

Kate Middleton, cosa accade in Gran Bretagna

La situazione in Gran Bretagna è talmente preoccupante da far intervenire il Ministro della Tecnologia, Liz Kendall, che ha sollecitato un’azione urgente e ha incoraggiato l’Ofcom a “intraprendere qualsiasi azione coercitiva ritenga necessaria”.

“Non possiamo e non permetteremo la proliferazione di queste immagini umilianti e degradanti, che sono sproporzionatamente rivolte a donne e ragazze”, ha dichiarato. “Non ci sono dubbi, il Regno Unito non tollererà l’infinita proliferazione di materiale disgustoso e offensivo online. Dobbiamo unirci tutti per sradicarlo”.

Nel frattempo l’Ofcom, l’ente di regolamentazione per il settore delle comunicazioni del Regno Unito, ha contattato “urgentemente” la società di social media di Elon Musk in merito alle segnalazioni secondo cui lo strumento di intelligenza artificiale verrebbe utilizzato per creare “immagini svestite” di persone reali.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!