Kate Middleton, sua figlia Charlotte è la più ricca al mondo: patrimonio da capogiro

Fonte: Getty Images Charlotte e Kate Middleton

Charlotte, la secondogenita di Kate Middleton e William, è la bambina più ricca al mondo, tra le teste coronate. Ed è tutto merito di sua madre.

Kate Middleton, i preparativi per il compleanno di Charlotte

William e Kate Middleton si trovano in Scozia per una breve visita di due giorni, in coincidenza tra l’altro con il loro anniversario di matrimonio. Ma rientrano a casa già nella serata del 30 aprile. Anche perché devono preparare la festa di compleanno per la loro bimba, Charlotte, che il prossimo 2 maggio compie 10 anni. È nata infatti nel 2015.

Dunque, si tratta quindi di un compleanno importante. Quasi certamente, Kate e William festeggeranno Charlotte, insieme a George e Louis, ad Anmer Hall, nella loro casa di campagna nel Norfolk.

Come è già accaduto lo scorso 23 aprile per il più piccolo di famiglia, ossia Louis, Lady Middleton organizzerà giochi all’aria aperta e preparerà dolcetti per Charlotte. Anche se ormai sta diventando davvero una “signorina”. Così come, è altamente probabile, che venga rispettata la tradizione di pubblicare un nuovo ritratto della Principessina in occasione del suo genetliaco.

Kate Middleton, il patrimonio di Charlotte da 3,9 miliardi di sterline

Mentre quindi fervono i preparativi per la grande feste dove verranno coinvolti anche i nonni Middleton, Charlotte ha già raggiunto un importante record. Infatti, è considerata la Principessina più ricca al mondo. Il suo patrimonio ammonterebbe a ben 3,9 miliardi di sterline, arrotondando fa 4,5 miliardi di euro. In questo modo, Charlotte supera in ricchezza i suoi fratelli, anche George, che è destinato a diventare Re.

Stando alla ricerca sui patrimoni dei bambini più ricchi al mondo, “La principessa Charlotte del Galles è la bambina più ricca del mondo, con un patrimonio netto di 3,6 miliardi di sterline (4,4 miliardi di dollari). Sebbene il suo patrimonio netto sia diminuito del 12% dal 2021, supera ancora il fratello maggiore, il Principe George“.

La fortuna economica di Charlotte dipenderebbe da mamma Kate, ossia dal cosiddetto “effetto Kate”, sui brand d’abbigliamento, “per cui le scelte di moda della Famiglia Reale possono avere un impatto enorme sulle tendenze della moda.”

Charlotte, tra l’altro, sta seguendo le orme di sua madre, in fatto di look. Anche quando aveva pochi anni, quello che indossava andava subito sold out. Così, nella classifica delle “bambine vip più stilose”, la secondogenita di William e Kate si è piazzata al secondo posto, subito dopo North West, figlia della socialite Kim Kardashian e del rapper Kanye West.

A tutto questo si deve aggiungere che Charlotte erediterà da Lady Middleton tutti i gioielli personali, mentre quelli della Corona spettano chiaramente a George che invece erediterà da papà William il Ducato di Cornovaglia, uno dei più ricchi della Gran Bretagna. Mentre al “povero” Louis toccheranno le briciole.