Kate Middleton, perché William la lascia sola con i bambini una volta al mese

IPA Kate Middleton e il Principe William

Onori e oneri nella vita di un Principe. L’erede al trono William è chiamato ad occuparsi del Regno e dei suoi affari istituzionali, anche se questo vuol dire allontanarsi spesso dai suoi affetti più cari. Da quando Carlo è diventato Re, il primogenito erede al trono è chiamato a recarsi in Cornovaglia una volta al mese, lasciando Kate Middleton e i bimbi a casa.

I viaggi di William in Cornovaglia

Al Principe di Galles, nonché erede ufficiale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, spetta la gestione del ducato di Cornovaglia. Il ducato si estende per oltre 3.500 chilometri quadrati e rappresenta una ricca fonte di guadagno per la Corona inglese, nel 2024 è fruttato più di 26 milioni di sterline. Le proprietà si trovano sotto la responsabilità di William, che adempie al suo compito con grande zelo, recandovisi, rivela una fonte a The Telegraph, “una volta ogni quattro o sei settimane, visitando fattorie e uffici per incontrare le famiglie e il personale e scoprire cosa può fare per aiutare”.

Si tratta di trasferte “segrete”, non documentate dalla stampa né svolte alla presenza di fotografi. William è diventato davvero uno del posto e pare che esista anche un gruppo Whatsapp tra il principe e i fattori della Cornovaglia. Gli abitanti, “abituati ai suoi andirivieni”, stanno bene attenti a non spifferare la presenza del Principe, consentendogli di svolgere i propri doveri in tranquillità. “Si prende davvero cura di noi. – dicono – E torna a casa con una lista di cose da fare sempre più lunga di quando è arrivato”. William si occupa della rendita dei terreni ed è capo di diversi progetti sociali riguardanti la salute mentale degli agricoltori e il contrasto alla solitudine nelle aree rurali e il sostegno ai senzatetto.

Kate Middleton a casa con i bambini

Nonostante la frequenza con cui William si reca in Cornovaglia, Kate Middleton non lo accompagna mai. La Principessa preferisce che sia il marito ad occuparsi dei propri progetti ducali, mentre lei si gode la tranquilla routine quotidiana con i piccoli George, Charlotte e Louis. È forse il segreto dell’affiata coppia. I Principi di Galles presenziano spesso l’uno senza l’altra ad eventi istituzionali (William quest’anno era al Royal Ascot da solo) e seguono individualmente diversi progetti sociali e di beneficenza. Equa divisione tra Chiesa e Stato, seppure sia per loro impossibile separare davvero il pubblico dal privato. In qualche modo, però, ci provano.

Il lavoro è lavoro, non un affare di famiglia e non sempre entrambi sono tenuti a partecipare ad ogni evento. Kate in particolare, da quando ha concluso le cure contro il cancro, ha scelto di rallentare i propri ritmi professionali, dando priorità alla propria salute e al proprio benessere. Così, il tempo trascorso in famiglia è di qualità, senza scomodi abiti ufficiali, lontani dai riflettori e liberi di godersi l’attimo senza pensare all’etichetta.