Kate Middleton, il piano per far riappacificare William e Harry

Fonte: IPA William, Kate e Harry

Se bisognasse scegliere un film natalizio per rappresentare la famiglia reale inglese, al momento il più adatto sarebbe Parenti Serpenti. Un altro Natale è trascorso in casa Windsor e, per il sesto anno consecutivo, è stato un Natale lontano dai propri cari (almeno da alcuni). Sembra però che proprio durante il giorno di festa, Kate Middleton abbia offerto un ramoscello d’ulivo al cognato Harry e alla moglie Meghan Markle.

Il bel gesto di Kate Middleton

Dopo un anno difficile, la principessa Kate Middleton ha scelto di concedersi un Natale più tranquillo del solito, da trascorrere con la sola compagnia della famiglia e dei più cari affetti, nella riservata residenza in campagna di Sandringham, nelle foreste del Norfolk, dove il 25 dicembre lei, William e i piccoli George, Charlotte e Louis sono stati raggiunti dai nonni Re Carlo e Regina Camilla. E, quando si è in pochi, si sente ancor di più la mancanza degli assenti. Ancora una volta, per il sesto anno consecutivo, Harry e Meghan hanno scelto di trascorrere le festività da soli, in California.

Sembra, tuttavia, che Kate Middleton abbia voluto ricongiungere la famiglia, seppur solo virtualmente, e permettere ai nipotini mai incontrati Archie e Lilibet di salutare i parenti nel giorno di Natale. Fonti vicine alla famiglia reale parlano di una possibile videochiamata, voluta proprio dalla principessa. Alle celebrazioni natalizie, Kate aveva già rivelato che la malattia le ha fatto rivedere le proprie priorità, rendendola più aperta al dialogo e al perdono. Non è dato sapersi, tuttavia, se Harry e Meghan abbiano risposto e se Carlo e William abbiano voluto partecipare al ricongiungimento virtuale.

Tra Harry e William tornerà la pace?

La distanza tra il principe William e il fratello Harry non è mai stata così grande. I due hanno trascorso le festività a migliaia di chilometri di distanza. Harry a Montecito, in California, con la moglie e i due figli; William lì dove da bambini aspettavano l’arrivo di Santa Claus assieme alla nonna Elisabetta e alla mamma Diana. Il minore tra i rampolli inglesi, si è tenuto lontano dagli impegni istituzionali, mentre William – assieme a Kate rimessasi in forze – ha partecipato alla tradizionale messa prenatalizia.

E secondo la corrispondente da Buckingham Palace della BBC, Jennie Bond, “non c’è alcun segnale di una possibile riunione tra Harry, il Re e William nel prossimo anno. La causa legale ha messo Carlo in una situazione molto scomoda”. Allo stesso tempo, “non credo che William sia dell’umore giusto per contemplare una riappacificazione con il fratello. Potrebbe succedere… un giorno… ma non ci sono ancora segnali”. Quel che è certo è che, se la pace tornerà, sarà anche e soprattutto per merito di Kate Middleton. Per l’affetto che da sempre la lega al cognato e per la considerazione alla sua opinione costantemente dimostrata dal marito.