Kate Middleton, il toccante messaggio di Natale è un inno all’amore

Fonte: IPA Kate Middleton

Nella serata del 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale, le emittenti televisive britanniche manderanno in onda un dolce messaggio registrato da Kate Middleton. La principessa, terminate le cure richieste dalla malattia che l’ha colpita la scorsa primavera, è tornata a presenziare in pubblico, ospite dell’evento festivo Together at Christmas. Il suo è stato un gesto di affetto nei confronti del popolo inglese e, in particolare, della cugina Lady Gabriella, che quest’anno ha vissuto il dolore della perdita del marito.

Il messaggio natalizio di Kate Middleton

Sul canale televisivo britannico ITV sarà Kate Middleton a rivolgersi al pubblico inglese durante le festività natalizie, con un toccante messaggio che si offre come un inno all’amore. Ospite dell’evento natalizio Together at Christmas, una celebrazione tenutasi all’Abbazia di Westminster a Londra ricca di musica e danza, la principessa si è offerta di tenere il discorso di apertura. “Il Natale è uno dei miei periodi preferiti dell’anno” ha esordito.

“È il momento dei regali – ha proseguito Kate – degli orpelli e dei dolcetti, ma è anche un momento per rallentare e riflettere su ciò che nel profondo ci unisce tutti”. Dopo un anno complesso, che l’ha vista affrontare la più grande paura, soffrire per la malattia del suocero e sentire il bisogno di ricongiungersi con gli affetti più veri, la principessa ha compreso l’importanza di ciò che vale davvero.

“È quando ci fermiamo e ci allontaniamo dalle pressioni della vita quotidiana che troviamo lo spazio per vivere le nostre vite con cuore aperto, con amore, gentilezza e perdono. Ed è questo il vero spirito natalizio”. Così, infine, si conclude il toccante messaggio: “L’amore è il più grande dono che possiamo ricevere, non soltanto a Natale, ma in ogni giorno della nostra vita”.

Il regalo a Lady Gabriella

Ad organizzare il grande evento natalizio, quest’anno, è stata Lady Gabriella Kingston, la cugina 43enne di William da poco rimasta prematuramente vedova a seguito del tragico suicidio del marito Thomas Kingston. Lady Gabriella è una talentuosa musicista, e dal 2020 ha pubblicato otto tracce jazz con lo pseudonimo di Ella Windsor, una delle quali cantata durante le sue stesse nozze.

Il suo estro artistico basta a gestire l’organizzazione di un grande evento del genere, eppure la figlia dei principi di Kent ha apprezzato l’aiuto offertole dalla cugina acquisita. “È stata molto commossa e grata dalla richiesta della Principessa di contribuire al suo concerto speciale” una fonte vicina alla famiglia reale ha scritto sulla testata britannica The Sun. La manifestazione, registrata lo scorso 6 dicembre, ha accolto grandi artisti come Paloma Faith, Olivia Dean e Gregory Porter.

In prima fila, a sostenere Kate e Gabriella, c’era anche William, accompagnato dai piccoli George, Charlotte e Louis. Per William e Kate si è trattato dell’ultimo evento ufficiale a Londra prima di rifugiarsi nelle tranquille campagne del Nordfolk. Rompendo le tradizioni reali, la coppia ha scelto quest’anno di trascorrere le vacanze in famiglia, disertando tutti gli appuntamenti dei Windsor. Kate e William non erano presenti al tradizionale pranzo prenatalizio di Buckingham Palace, ma si ricongiungeranno a Re Carlo e alla Regina Camilla la mattina di Natale, nella tenuta di Sandringham.