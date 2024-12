Fonte: IPA Lady Diana

Osserviamo con grande interesse il Natale dei Reali, ma viverlo in prima persona? Non deve essere facile. Lo sapeva bene Lady Diana, che riteneva il Natale a Sandringham insieme alla Regina Elisabetta come “terrificante e deludente”. A dirlo è Andrew Morton, il suo biografo: le tradizioni natalizie della Famiglia Reale ben poco incontravano il favore dell’allora Principessa del Galles. E il clima era quasi sempre teso, sin dal primo Natale nel 1981.

Perché Lady Diana odiava il Natale a Sandringham

Non è un mistero: Lady Diana odiava il Natale a Sandringham. Il protocollo le è sempre stato stretto, e in un’occasione importante come il periodo festivo non amava seguire le tradizioni della Famiglia Reale. Un’avversione, la sua, ha raccontato il suo biografo Andrew Morton, che è iniziata praticamente sin da subito. Dal suo primo Natale a Sandringham, nel lontano 1981, appena cinque mesi dopo le nozze con Carlo.

All’epoca era incinta del Principe William: si era presa del tempo per fare dei regali ponderati ai suoi nuovi familiari. Cosa affatto facile, considerando che si parla pur sempre della Famiglia Reale inglese. Lady Diana aveva confidato a Morton che c’erano state molte tensioni. “Nessun comportamento chiassoso, molta tensione, battute che gli estranei troverebbero strane, ma che tutti capivano”. Alla Principessa Anna, Lady Diana aveva regalato un maglione di cashmere… per ricevere in cambio un porta carta igienica. Sì, i Reali – che hanno già tutto, alla fine – si scambiano regali “scherzosi”.

Quella dei doni buffi è una delle tradizioni a cui in realtà i Reali tengono di più. Memorabile quello del Principe Harry alla nonna, la Regina Elisabetta: un pesce canterino, che la Regina ha appeso a Balmoral perché ne era enormemente affezionata. Anche Harry stesso, in effetti, ne ha parlato nella sua biografia Spare.

Il Natale da sola dopo la separazione

Ma sua madre, Lady Diana, ha poi sviluppato un rapporto complesso con le festività natalizie. Dopo la separazione da Carlo, il Principe William e Harry hanno trascorso il Natale con la nonna. A tal proposito la rivelazione era giunta dall’ex cuoco della Royal Family, Darren McGrady: “Era sempre molto triste lavorare per Lady Diana che sapevamo tutti sarebbe stata sola il giorno dopo, a Natale, con i due figli obbligati ad andare dalla nonna. Inoltre insisteva con tutti noi perché passassimo il Natale con le nostre famiglie, così è capitato che le lasciassimo qualcosa di pronto in frigorifero. È triste da ricordare, ma è successo veramente. Diana era sempre sola a Natale“.

In realtà, Lady Diana ha infranto il protocollo di Sandringham abbastanza presto. “Quando le cose tra lei e Carlo iniziarono a precipitare non se la sentì più di affrontare quella lunga giornata in compagnia degli altri Reali e per prima infranse il protocollo di Sandringham”. Il posto, poi, era isolato ed era presente la famiglia al gran completo: non c’era modo di rifugiarsi in altro, di trascorrere un po’ di tempo da sola. E per Diana, anno dopo anno, il Natale si era trasformato in uno dei momenti più complessi da vivere.