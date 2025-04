Kate Middleton ha deciso: ecco la prima cosa che farà quando sarà Regina

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton si sta preparando al suo futuro da Regina. E sembra avere le idee già molto chiare in merito. Quando inizierà la nuova era della monarchia britannica, sembra che la Regina Catherine avrà la stessa influenza di Re William.

“Ha un’enorme ascendente dietro le quinte nelle assunzioni e nel processo decisionale, e affrontano la questione come una squadra”, ha dichiarato una fonte interna al Times.

“Come la defunta Regina e il Principe Filippo, Kate e William formano una coppia vincente”, ha aggiunto. E il loro rapporto è diventato più forte che mai dopo la diagnosi di cancro della Middleton.

Che tipo di Regina sarà Kate Middleton

Kate Middleton sarà, secondo gli esperti reali, una Regina influente e di grande supporto per il marito. Già ora pare che la Principessa del Galles abbia parecchio ascendente dietro le quinte e pare intenzionata a continuare su questa strada quando suo marito erediterà il trono da Re Carlo.

Le ultime decisioni strategiche che hanno fatto notizia a Kensington Palace – l’assunzione di 16 nuovi membri dello staff nel 2024, o la nomina dell’ex capo di Tesco, Sir David John Lewis, a direttore del consiglio di amministrazione della Fondazione Reale – sono state probabilmente frutto della visione di Kate tanto quanto di William.

Tra le tante cose si vocifera che anche il modo in cui Lady Middleton abbia gestito la sua malattia sia stata interamente una sua decisione. Secondo il giornale, la Principessa è riluttante a ostentare con qualsiasi espediente pubblicitario, il che è in linea con il suo approccio schietto ai problemi di salute: una serie di video molto personali, girati nella casa di famiglia ad Anmer Hall, in cui Kate ha fornito aggiornamenti sinceri sulle sue condizioni.

A quanto pare Kate è intenzionata a seguire le orme della Regina Elisabetta e del Principe Filippo; in particolare trova il nonno di William e Harry una fonte d’ispirazione per la vita sul trono: una devozione appassionata alle cause pubbliche, unita alla ferma convinzione che il loro ruolo principale sia quello di sostenere il monarca, il loro coniuge, ovunque possibile.

Kate e Filippo hanno sempre avuto un buon rapporto e William ha dichiarato in passato di essere grato che la moglie, sposata nel 2011 dieci anni dopo il primo incontro al college, abbia avuto “così tanti anni” per conoscere suo nonno.

Per Catherine, spiega il Times , “l’esempio di Filippo significa fare da guardiano per garantire che William possa svolgere il suo lavoro e allo stesso tempo trovare il tempo per essere un padre attivo”.

Del resto la 43enne è nota per il suo stile genitoriale pragmatico: ha rotto con la tradizione affidandosi ai genitori di Catherine per crescere George, Charlotte e Louis, invece di assumere personale residente all’Adelaide Cottage, e insieme a William spesso contribuisce alla gestione della scuola.

“Tre parole mi vengono in mente quando penso a William”, ha rivelato l’insider. “Normale, privato, controllo. Queste sono le cose che desidera: una vita il più normale possibile; tempo privato per la sua famiglia; e controllo su come organizzare la sua vita e il suo lavoro. Kate è altrettanto ferma sul controllo e sulla privacy quanto lui.”

Kate Middleton pronta a salire sul trono

Kate Middleton sembra intenzionata a salire al trono con occhio attento e mano ferma. Il controllo della Principessa sulla propria immagine, che ci si aspetta continuerà anche anche quando William diventerà Re, è stato reso evidente lo scorso febbraio, quando Kensington Palace ha interrotto una tradizione decennale annunciando che non avrebbe più pubblicizzato gli abiti di Catherine.

Un chiaro segnale che dimostra che Kate vuole concentrare l’attenzione sul suo lavoro, non sul suo guardaroba. “Vuole che l’attenzione si concentri sulle questioni davvero importanti, sulle persone e sulle cause che sta promuovendo – ha spiegato un portavoce – Ci sarà sempre un apprezzamento per ciò che la principessa indossa da parte del pubblico, e lei lo capisce. Ma dobbiamo sempre dire ufficialmente cosa indossa? No. Lo stile c’è, ma è importante la sostanza”.