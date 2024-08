Kate Middleton ultime notizie: la casa degli ex Sussex scartata perchè troppo “Meghan”

William e Kate valutano un nuovo trasloco, ma Frogmore Cottage, la residenza degli ex Sussex, sembra non essere un’opzione a causa dei legami con Meghan

Fonte: Getty Images Kate Middleton pronta a traslocare, ma non a casa dei Sussex

Kate Middleton, insieme alla famiglia, potrebbero essere di nuovo in fase di trasloco. Dopo aver lasciato la residenza di Kensington Palace nel 2022 per ritirarsi nell’angolo più tranquillo di Adelaide Cottage, una decisione che sembrava perfetta per una famiglia desiderosa di privacy, ora pare che i Duchi di Cambridge stiano cercando ancora una nuova sistemazione. La ragione? I tre piccoli reali – George, 11 anni, Charlotte, 9, e Louis, 6 – stanno crescendo, e con loro le esigenze di spazio.

La scelta non è affatto semplice. Il Royal Lodge, attualmente occupato dal Principe Andrea, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per chi è alla ricerca di una reggia all’altezza del proprio status, ma c’è un ostacolo: la casa richiede importanti lavori di ristrutturazione, un pensiero che non entusiasma la coppia. E, a quanto si dice, William e Kate si sono affezionati alla riservatezza che Adelaide Cottage ha regalato loro, allontanandoli da una vita da “reclusi di lusso” in una Kensington piena di occhi indiscreti. Un palazzo con 31 stanze, come il Royal Lodge, potrebbe sembrare una scelta azzardata per una famiglia che ha sempre cercato un equilibrio tra ruolo pubblico e vita privata.

Frogmore Cottage: l’opzione proibita

Tra le residenze libere a disposizione della famiglia reale c’è anche Frogmore Cottage, la dimora che Harry e Meghan avevano reso la loro base operativa nel Regno Unito. Ma sembra che la sola idea di trasferirsi in quella casa faccia storcere il naso a William e, soprattutto, a Kate. Perché? A quanto pare, c’è un aspetto non trascurabile: la casa porta la firma indelebile di Meghan Markle.

Secondo Anne Diamond, giornalista di Gb News, Kate non sopporterebbe l’idea di vivere in una residenza ristrutturata a immagine e somiglianza di Meghan. L’astio tra le due è tutt’altro che una favola dei tabloid: è reale, profondo, e si riflette in decisioni concrete. “Non riesco a immaginare Kate voler vivere in un posto che Meghan ha ridisegnato”, ha commentato Diamond, e per quanto suoni bizzarro, sembra che ci sia del vero.

Una residenza dal passato tumultuoso

Frogmore non è solo una casa, è la testimonianza di una storia d’amore e di ribellione reale. La Regina Elisabetta II l’aveva regalata a Harry e Meghan come simbolo del loro nuovo capitolo da sposi. I due avevano investito una fortuna nel ristrutturarla e avevano persino ripagato i contribuenti britannici dopo la loro partenza dalla vita reale.

Ma i racconti scottanti rivelati nella serie Netflix dei Sussex e nel libro Spare di Harry hanno segnato un punto di non ritorno. Re Carlo non ha esitato: Frogmore non è più a disposizione. Ed ecco che la dimora, un tempo considerata il rifugio perfetto, giace ora abbandonata.

La casa vuota nel cuore di Windsor

Il punto è proprio questo: Frogmore Cottage è vuoto, un simbolo malinconico di quello che poteva essere e non è stato. Nessuno sembra disposto a metterci piede, nemmeno il Principe Andrea, che pure potrebbe essere costretto a lasciare il Royal Lodge. Il dilemma, dunque, resta aperto: chi avrà il coraggio di rompere l’incantesimo di Frogmore? William e Kate sembrano riluttanti, e il tempo passa. Nel frattempo, la casa rimane lì, come un fantasma nella fiaba reale, ad attendere il prossimo capitolo di una storia che sembra destinata a continuare.