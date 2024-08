Re Carlo, ultime notizie: la “grande preoccupazione” nei confronti di Harry

I rapporti tra il Principe Harry e Re Carlo, si sa, sono sempre più difficili. Prima l’allontanamento dalla Casa Reale, poi la pubblicazione dei primi libri con i segreti della famiglia. Ora, la pubblicazione di Spare, il libro di memorie di Harry che ha avuto l’effetto di una vera e propria bomba nella famiglia. Proprio in seguito alla sua pubblicazione Re Carlo, che sta lottando contro un cancro, sembra che stia nutrendo una “grande preoccupazione” circa la possibilità di ricucire i rapporti con il figlio.

Re Carlo, la “grande preoccupazione” su Harry

Re Carlo e suo figlio, il Principe Harry, sono stati visti raramente insieme da quando lui ha lasciato la vita reale per gli Stati Uniti. Harry e sua moglie Meghan Markle hanno abbandonato i loro doveri reali nel 2020 in una mossa esplosiva che ha scioccato il mondo, e ora il Principe è stato sul suolo britannico solo per eventi speciali. Ma ciò che è seguito ha fatto storcere ancora più sopracciglia, con la pubblicazione delle sue controverse memorie rivelatrici Spare.

Parlando al The Sunday Times, un presunto amico di Carlo ha detto: “Il problema per il Re e gli altri membri della famiglia è la preoccupazione che se chiacchierano con Harry, quanto detto apparirà nel volume due di Spare. Come si fa a riconquistare la fiducia?”.

“Non credo che Harry possa mai riuscirci. Ma dalle conversazioni che ho avuto con il Re, non direi mai che la loro relazione è irreparabile. La capacità del Re di perdonare suo figlio è intatta. Ci sono altri membri della famiglia reale che sono molto più sbilanciati contro Harry, questo è il problema.”

Arriva mentre Harry, che sta per concludere il suo tour in Colombia, sarebbe stato invitato a soggiornare a Buckingham Palace durante la sua ultima visita nel Regno Unito, ma ha optato per la comodità di una stanza d’albergo. Suo padre ha esteso l’invito prima della visita di Harry a maggio a Londra, dove il principe ha parlato a un evento che ha segnato il decimo anniversario degli Invictus Games, la sua competizione sportiva per militari infortunati.

Il nodo della visita a Londra

Harry non ha incontrato né suo padre né suo fratello, il Principe William, durante la sua visita lampo in patria, nonostante entrambi i membri senior della famiglia reale fossero stati invitati a partecipare alla cerimonia della cattedrale di St. Paul l’8 maggio. Mentre Harry salutava la folla radunata fuori dalla storica cattedrale, Re Carlo stava invece organizzando una festa in giardino a Buckingham Palace, a sole due miglia di distanza.

Harry è tornato sul suolo britannico solo una manciata di volte dopo il dramma del 2020 di Megxit, tra timori per la sicurezza, e ogni volta i fan hanno sperato che la famiglia mettesse finalmente da parte le proprie divergenze. Sebbene la frattura al momento non mostri segni di guarigione a breve, sembrerebbe che Carlo abbia riservato un’accoglienza più calorosa del previsto durante l’ultima visita di Harry, offrendogli l’uso di appartamenti a Buckingham Palace, la più prestigiosa di tutte le proprietà reali.

Invece, Harry ha optato per un hotel a Londra, riporta il Times, e purtroppo il “programma completo” di impegni del Re ha fatto sì che non si incontrassero mai di persona. In una dichiarazione rilasciata all’epoca, il portavoce di Harry ha rivelato: “In risposta alle numerose richieste e alle continue speculazioni sul fatto che il Duca incontrerà o meno suo padre mentre sarà nel Regno Unito questa settimana, sfortunatamente non sarà possibile a causa del programma completo di Sua Maestà. Il Duca ovviamente comprende il diario di impegni di suo padre e varie altre priorità e spera di vederlo presto”.