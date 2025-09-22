Kate Middleton, il segreto dietro i mancati auguri di compleanno a Harry

Kate e William ignorano il compleanno di Harry: un silenzio che parla più degli auguri e che cela un messaggio preciso

IPA Kate Middleton, saltano gli auguri di compleanno a Harry

Il 15 settembre il principe Harry ha compiuto 41 anni lontano da Londra, immerso nella quotidianità californiana con Meghan e i figli. Dall’altra parte dell’oceano, però, il silenzio di William e Kate ha fatto più rumore di qualsiasi augurio: un’assenza letta da molti come un segnale chiaro, più che come una semplice dimenticanza.

E se l’incontro con Re Carlo degli scorsi giorni aveva acceso qualche speranza di riavvicinamento, i segnali arrivati dai fratelli raccontano una storia diversa: il gelo con William e Kate sembra cristallizzato.

Kate Middleton, il segnale dietro i mancati auguri a Harry

Nonostante Harry abbia affrontato in modo positivo l’attesissimo colloquio con Re Carlo III, una riconciliazione completa con la Famiglia Reale appare ancora lontana. Il Principe, che ha festeggiato il suo 41esimo compleanno in America, non ha ricevuto gli auguri di due persone che nel tempo si sono rivelate fondamentali: William e Kate.

Nessun messaggio pubblico da parte dei due, cosa che invece era avvenuta a settembre 2024 per il suo 40esimo compleanno. Secondo l’esperto reale Duncan Larcombe, questo silenzio non è casuale e porta con sé un messaggio chiaro: “Il silenzio di Kate ha detto più di mille parole. Non hanno pubblicato nulla per il suo compleanno, cosa che i reali normalmente fanno. Quindi il messaggio era chiaro: la palla non è nel nostro campo, Harry – è nel tuo”.

Un atteggiamento che, spiega Larcombe, racchiude un messaggio implicito: “Né Kate né William possono parlare pubblicamente di Harry e Meghan. Sono rimasti in silenzio per tutto questo tempo, hanno incassato i colpi e sono costretti a mandare messaggi segreti e discreti. Non erano disposti a fare finta di niente augurando buon compleanno, quindi hanno preferito restare in silenzio ed evitarlo”.

Kate Middleton, la pace con Harry è ancora lontana

Ma cosa significa tutto questo per il futuro dei rapporti tra Harry e la famiglia reale? I vecchi rancori sembrano difficili da superare, nonostante Harry sembri voler fare un passo verso la pace.

“Credo che Harry vorrebbe tanto che William e Kate perdonassero lui e Meghan – spiega Duncan Larcombe. – È stato escluso, quindi perché non dovrebbe voler rientrare? Ma non sono sicuro che abbia fatto qualcosa di concreto per dimostrare pubblicamente questa volontà di riconciliazione e lasciarsi il passato alle spalle”.

Nel frattempo, Meghan appare molto concentrata sull’andamento della sua carriera, guardando avanti senza lasciarsi distrarre dai vecchi attriti. Dal canto loro, William e Kate restano cauti. Alcuni osservatori ritengono che i mancati auguri possano essere stati motivati dal fatto che non si trattava di una data “tonda”, altri dalla visita di Stato di Donald Trump. Ma secondo Larcombe, questi dettagli secondari non devono ingannare: il silenzio e l’assenza di incontri durante i quattro giorni di permanenza di Harry a Londra parlano chiaro.

“È evidente che abbiano deciso di non volerlo incontrare nel suo recente viaggio in UK – anzi, sembravano quasi volerlo evitare. Non sono pronti a una riconciliazione, ma Carlo era in una posizione più difficile: non incontrare Harry avrebbe fatto ancora più scalpore. Per William non era lo stesso. È ancora scosso per le cose dette su Kate, gli attacchi personali contro di lei”.

Tra gesti mancati e silenzi pesanti, resta chiaro che, almeno per ora, la famiglia reale e Harry si muovono ancora su binari separati.