Kate Middleton, la nuova passione di Charlotte è una chiara conseguenza

Fonte: Getty Images Kate Middleton e Charlotte

Charlotte, la figlia di William e Kate Middleton, ha sviluppato una nuova passione sportiva che è una chiara conseguenza dell’influenza che i genitori hanno su di lei.

Kate Middleton, mamma sportiva

Kate Middleton è sempre stata una grande appassionata di sport. Ama tutte le discipline, a volte anche quelle un po’ estreme, come fare il bagno nell’acqua gelida persino in inverno. William condivide con la moglie la stessa passione ma in effetti evita di cimentarsi in attività rischiose o dolorose.

Da sempre i Principi del Galles sono considerati una coppia sportiva. Quando c’è una competizione, non si sottraggono mai. Amano molto sfidarsi e gareggiare l’uno contro l’altra e di solito a vincere è sempre Kate, indipendentemente dallo sport in cui si cimentano. Sono talmente competitivi che una volta la Principessa ha confessato che non riescono mai a terminare una partita di tennis, talmente alta è la tensione.

Ad alimentare il fuoco della competizione, è anche il loro ruolo istituzionale che spesso li vede patroni di squadre contrapposte, come accade nel rugby. Kate inoltre è anche madrina del torneo di Wimbledon, così come suo marito rappresenta la Nazionale di calcio.

William inoltre è provetto giocatore di polo e ogni anno partecipa a un torneo di beneficenza, come è tradizione tra i membri della Famiglia Reale. Kate adora tutte le attività all’aria aperta, dalle semplice passeggiate nella natura, per lei rigeneranti come ha anche dichiarato in un recentissimo video, alle scalate in montagna o alle gare di vela.

Entrambi hanno trasmesso l’amore per lo sport ai loro tre figli, George, Charlotte e Louis, che fin da piccolissimi sono stati incoraggiati a svolgere attività fisica. Il più piccolo, Louis, adora saltare sul tappeto elastico, mentre il primogenito quando andava a l’asilo amava danzare. Invece Charlotte giocava in una squadra di calcio.

Kate Middleton, la passione di Charlotte per l’atletica

La Principessina ultimamente però ha sviluppato una nuova passione, quella per l’atletica. Corre i 400 metri e salta gli ostacoli. Lo ha rivelato Keely Hodgkinson, vincitrice di una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi lo scorso anno.

L’atleta ha partecipato alla cerimonia delle investiture lo scorso 13 maggio e ha avuto modo di conversare con William che le ha raccontato delle nuove imprese sulla pista di sua figlia Charlotte. “Il Principe mi ha detto che sua figlia sta correndo i 400 metri e gli ostacoli in questo momento e che mi ha visto a Parigi”. E ha proseguito: “Mi ha detto che si ricorda della mia vittoria e che avrebbe voluto essere qui per conoscermi di persona”.

Charlotte, che ha appena compiuto 10 anni, ha sperimentato diverse discipline, come i suoi fratelli d’altro canto. Qualche tempo fa, Kate aveva infatti spiegato che sua figlia giocava a calcio e a rugby, attività che veniva insegnate a scuola, ma che lei ha voluto continuare a praticare. “Charlotte ora pratica entrambi gli sport ed è davvero bello vedere i giovani, soprattutto le ragazze, praticare queste discipline”: aveva dichiarato la Principessa.

Adesso però Charlotte ha preferito concentrarsi sulla corsa. D’altro canto, nel 2022 era appassionata di ginnastica artistica. Probabilmente, come la mamma, finirà per praticare tutte le discipline, divertendosi un mondo a sfidare i suoi fratelli.