Kate Middleton, telefonate esplosive con le Principesse: “È terribile”

Da tempo si è guadagnata la reputazione di paciere negli scandali reali. E ora Kate Middleton si sta ritrovando al centro di un nuovo dramma che questa volta coinvolge le Principesse Beatrice ed Eugenia di York, le cugine di William. Ma la futura Regina non sa bene come muoversi a riguardo e “deve procedere con cautela a certe suppliche”.

Le telefonate tra Kate Middleton e Beatrice ed Eugenia di York

Stando a quanto riporta Closer, Kate Middleton starebbe cercando di fare del suo meglio per sostenere le sorelle Beatrice ed Eugenia di York, con le quali condivide “un’intesa tacita” in quanto madre.

“Kate ha parlato al telefono con Beatrice ed Eugenia del calvario esplosivo che stanno vivendo in questo momento. – ha raccontato una fonte – Sa che deve essere terribile per loro sottoporsi a un simile esame pubblico, ed è completamente combattuta sul da farsi. Da un lato, ha un vero legame con le ragazze, ma non vuole essere coinvolta in un caso così grave“.

Ma “Beatrice ed Eugenia hanno disperatamente bisogno del suo sostegno e lei vuole essere lì per loro, ma sa anche che probabilmente saranno macchiate dallo stesso marchio dei loro genitori”. Tanto che il futuro reale delle due sorelle è in bilico nonostante siano sempre state molto apprezzate anche da Re Carlo.

“Non si vedono necessariamente di continuo, ma quando succede, si percepisce un calore e un sostegno genuini. Kate comprende quanto sia difficile per le ragazze. Sa che non è colpa loro e che non è giusto“.

Il padre di Beatrice ed Eugenia, il Principe Andrea, è stato costretto a dimettersi dagli incarichi reali nel 2019, dopo che è venuta a galla la sua amicizia con il pedofilo Jeffrey Epstein. A pesare sulla sua reputazione anche le accuse di abusi sessuali da parte di Virginia Giuffre, all’epoca dei fatti minorenne.

Il fratello di Re Carlo ha sempre negato le accuse ma questo scandalo ha macchiato, e non poco, l’integrità della royal family. Sarah Ferguson è rimasta al fianco dell’ex marito e la coppia continua persino a vivere insieme, nonostante il divorzio avvenuto nel 1996. Ma anche l’ex moglie del Principe Andrea si è messa nei guai dopo che è trapelata una sua email in cui definiva Esptein un amico generoso e straordinario.

Intanto la pazienza di William sembra essere esaurita. Al recente funerale della Duchessa di Kent, gli osservatori reali non hanno potuto fare a meno di notare la tensione tra lui e lo zio Andrea fuori dalla Cattedrale di Westminster. Un esperto ha addirittura affermato che Wills avrebbe rivolto un “rimprovero segreto” al fratello del padre e che “non voleva essere visto chiacchierare” con lui.

Un’altra fonte ha affermato che William vede Andrew e Fergie come una “coppia di opportunisti” e per questo avrebbe esortato suo padre a tagliarli per sempre fuori dalla loro famiglia.

Il rapporto tra Kate Middleton e Beatrice e Eugenia di York

Dal canto suo Kate Middleton ha scelto di concentrarsi su ciò che più conta per lei: Beatrice ed Eugenia e i loro figli. “Non è un segreto che Kate e William debbano procedere con molta cautela sulla questione del Principe Andrea. Non è sempre stato facile per Beatrice ed Eugenia, che sono figlie profondamente leali. Ma nonostante queste differenze, sono riuscite a mantenere intatto il loro legame personale”, ha aggiunto l’insider.

E poi: “Kate ha sempre ammirato il modo in cui Beatrice ed Eugenia cercano di essere madri con i piedi per terra. Si scambiano storie, ridono del caos della vita con i figli e si confidano a vicenda su cose che il pubblico non vede mai. Tutte e tre sanno cosa significa crescere i figli sotto i riflettori, e questo è un legame che non molti altri possono condividere”.

Beatrice ha due figlie – Sienna, di tre anni, e Athena, di otto mesi – con Edoardo Mapelli Mozzi. È anche molto presente nella vita di Wolfie, il bambino che il marito ha avuto otto anni fa da una precedente relazione. Eugenia è invece mamma di August, di quattro anni, ed Ernest, di due, avuti da Jack Brooksbank.

I figli di Kate e William (George, 12 anni, Charlotte, 10 anni e Louis, 7 anni) sono un po’ più grandi, ma Beatrice ed Eugenia ammirino Lady Middleton e adorano scambiarsi “consigli e trucchi per genitori”.

“Si scambiano idee e suggerimenti a vicenda”, ha rivelato sempre la gola profonda. “Kate, Beatrice ed Eugenia hanno un’alleanza. Ridono e condividono storie sulle loro esperienze uniche di genitorialità, mentre il mondo osserva ogni loro mossa. È un rapporto positivo e funzionale, con veri momenti di supporto”.

“Kate spera che l’attuale ondata di attenzione suscitata dallo scandalo si plachi per Beatrice ed Eugenia: desidera solo il meglio per loro e detesta l’idea che soffrano a causa degli errori dei loro genitori”.