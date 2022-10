Kate Middleton tradita da Harry: “È imbarazzante”

Fonte: Getty Images Kate Middleton e Harry

Harry ha tradito Kate Middleton e ora si sente profondamente in imbarazzo e in colpa nei suoi confronti, perché quello che ha fatto potrebbe arrecarle gravi danni d’immagine, oltre che ferirla profondamente.

Kate Middleton, il tradimento di Harry

Così, Harry dopo aver tradito sentimentalmente sua moglie Meghan Markle, almeno così si vocifera, ha ingannato anche Kate Middleton con la quale ha sempre avuto un ottimo rapporto. Prima dell’arrivo di Meg, sua cognata era diventata per lui la sua migliore amica, oltre che una sorta di sorella maggiore. Ma adesso ha fatto un pasticcio tale che rischia per sempre di compromettere il legame con l’unica che avrebbe potuto aiutarlo a ristabilire almeno un minimo dialogo con Carlo, soprattutto ora che la Regina Elisabetta è morta.

Kate Middleton, Harry si sente in colpa

Al centro del “tradimento” ci sarebbe la famosa serie di Netflix in cui i Sussex dovrebbe rivelare cose altamente pericolose per la Famiglia Reale. E uno dei bersagli è proprio Kate. Stando a quanto riporta New Idea, Harry si sarebbe pentito delle cattiverie ma soprattutto di alcune immagini inserite nel programma che ritraggono Lady Middleton in modo compromettente. Il Principe è profondamento deluso e amareggiato per quello che ha fatto o meglio per aver acconsentito alla realizzazione di questo documentario che per altro potrebbe rivelarsi un boomerang per se stesso e Meghan.

Harry e Meghan Markle, le terribili conseguenze della serie di Netflix

Harry e la sua dolce metà si stanno battendo contro Netflix per posticipare l’uscita della serie, ma soprattutto per rivedere testi e immagini. La coppia teme che i contenuti siano troppo compromettenti. Infatti, la morte di Elisabetta II e la conseguente successione al trono di Carlo hanno cambiato gli equilibri di Palazzo.

Nel documentario pare che Carlo sia particolarmente preso di mira, ma ora che è Re la questione è molto più grave. Colpire lui, significa colpire la Monarchia stessa. E se questo forse non è un problema per Harry e Meghan, lo diviene nel momento in cui rischiano di perdere tutto. Se vogliono mantenere ancora qualche privilegio, se non vogliono essere espulsi definitivamente dalla Famiglia Reale, devono limitare le dichiarazioni pericolose nei confronti del Sovrano.

I Sussex stanno dunque facendo pressioni su Netflix che però pare non essere d’accordo sui cambiamenti che “addolcirebbero” troppo la serie, facendole perdere tutta l’attrazione. La società insiste perché la serie venga trasmessa senza ritardi e senza grossi cambiamenti e non intende cedere in nulla, visto che ha già sborsato milioni alla coppia. Ma la questione sembra molto complessa. L’esperto reale, Richard Eden, ha affermato che Harry e Meghan “hanno preso le distanze dalla produzione” proprio perché hanno capito quali terribili ripercussioni possono esserci per loro. “Ci saranno molte cose negative e la coppia vuole poter dire che quella “è la visione di Liz Garbus e non ha niente a che fare con loro, perché loro non l’avrebbero mai fatta così”.