Kate Middleton, la sua maledizione colpisce ancora

Fonte: Getty Images Kate Middleton

La maledizione di Kate Middleton colpisce ancora. La personal trainer, Louise Parker, che ha aiutato la Principessa del Galles a ritornare in forma dopo la nascita del suo primogenito, George, è stata costretta a chiudere la sua attività. Non è la prima volta che un brand o un’azienda di cui si è servita la moglie di William fallisce. Ma procediamo con ordine.

La maledizione di Kate Middleton

Louise Parker, soprannominata “figure magician” e descritta come “l’arma segreta delle star di Hollywood, degli sportivi internazionali e persino dei Reali”, come Kate Middleton, è stata costretta a chiudere il suo negozio in Walton Street a Londra e a lasciare il Wellness Center di Harrods. In un post su Instagram, ha rivelato che la sua “azienda di famiglia”, la Parker Practice, non è riuscita a superare la pandemia e il fallimento del suo matrimonio, nonostante la sua impressionante lista di clienti.

Dunque, quella della Parker si aggiunge alla lista delle aziende di cui si è avvalsa Kate Middleton che fallisce. Una volta si parlava di “effetto Kate”, perché ogni volta che portava un brand, le vendite di quest’ultimo s’impennavano. Ma a volte questo successo si è rivelato un boomerang, costringendo i brand, soprattutto se di piccole dimensioni, a chiudere perché incapaci di affrontare la mole di lavoro. È il caso del marchio Issa che realizzò l’abito color zaffiro che Kate indossò il giorno del suo fidanzamento con William nel 2010. Sette anni dopo la maison fu costretta a chiudere, poiché non aveva i fondi necessari per sostenere tutte le ordinazioni.

Nel 2020 toccò alla ricamatrice Chloe Savage che lavorò all’abito da sposa della Principessa del Galles e poi a quello di Meghan Markle. La donna aveva un’attività a Bristol ma a causa della pandemia ha dovuto licenziare tutto il personale e chiudere il suo negozio, andando a lavorare nel garage della madre.

Kate Middleton, il fallimento della sua personal trainer

Qualcosa del genere è accaduto anche a Louise Parker, la pandemia e il divorzio dal marito sono stati fatali per la sua attività, anche perché il suo ex era il direttore creativo del suo centro benessere e il venir meno della loro relazione sentimentale ha fatto precipitare anche gli affari, malgrado abbia ancora una clientela di prestigio che però non potrà usufruire del suo metodo come fece Kate nel 2013 (oggi parla di una quarta gravidanza per la Principessa). Almeno per il momento. Nel post di Instagram dove annuncia la chiusura del suo negozio, ha però promesso che prima o poi tornerà ad esercitare e ha ringraziato tutti i suoi collaboratori per l’impegno e la dedizione che però non sono bastati a salvare la sua attività.

Pensare che solo tre anni fa, Louise sembrava avere tutto: un’azienda di successo, con clienti come Emma Thompson e Kate Middleton, il suo metodo si era trasformato in tre libri, aveva un marito che l’amava e che le ha dato tre figli.

Il metodo di Louise Parker che ha fatto dimagrire Kate Middleton

Louise Parker insegna alle persone a pensare alla perdita di peso come a un cambiamento dello stile di vita piuttosto che a una dieta e predilige la dieta mediterranea. Alla base del suo metodo troviamo questi principi: pensare positivo, avere cura di sé, vivere bene, fare tre pasti equilibrati al giorno e fare del movimento “intelligente”, come l’allenamento CrossFit cui si dedicò anche la Principessa del Galles con ottimi risultati.