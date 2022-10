“Harry tradisce Meghan Markle con una top model”: parla l’amica di Camilla

Fonte: Getty Images Principe Harry

Harry avrebbe tradito Meghan Markle con la modella Sarah Ann Macklin. A rivelare per la prima volta la scappatella del Principe è Angela Levin, biografa di Corte e amica carissima di Camilla Parker Bowles, la Regina consorte.

Harry, il tradimento con la top model

Il tradimento di Harry nei confronti di Meghan Markle risalirebbe ai primi tempi della loro relazione, ma la storia è riemersa recentemente dopo che l’autrice ne ha parlato all’Indipendent. Ripresa subito dalla stampa, sembra una mossa per far irritare e ingelosire la Duchessa del Sussex che ha raggiunto il suo momento di gloria conquistandosi la copertina di Variety.

In ogni caso, la scappatella di Harry era finita tra le pagine del libro di Angela Levin, Harry: Conversation with the Prince, uscito nel 2018. L’infedeltà si sarebbe consumata quando il Principe stava giù uscendo con Meghan. L’incontro con la top model di Burberry, Sarah Ann Macklin, è avvenuto a una festa privata. Harry è rimasto fulminato dalla bellezza della modella e le avrebbe chiesto il numero di telefono “e l’ha bombardata di sms”.

Un amico del Principe ha rivelato che si sono visti per un po’ “ma erano molto diversi. Lei era molto pulita, non beveva, con Harry erano su una lunghezza d’onda diversa. Lui si impegnava poco”. A quanto pare la loro relazione è durata pochissimo e il figlio di Carlo è subito rinsavito tornando definitivamente da Meghan.

Chi è Sarah Ann Macklin

Sarah Ann Macklin, top model di Burberry e amica di personaggi vip come Gary Barlow dei Take That, oggi si occupa di nutrizione ed è un’influencer su Instagram. La storia con Harry ormai non è che uno sbiadito ricordo.

Harry, Meghan Markle ferita lo cancella dalla sua vita pubblica

Ma la storia del tradimento ha ferito in passato la Markle e il fatto che sia riemersa non è un buon segno. Voci di crisi sui Sussex si susseguono da anni, puntualmente smentite dalla coppia che in pubblico si mostra sempre molto affiatata, anche se Harry pare soffrire molto del distacco dalla sua famiglia d’origine, nonostante le dichiarazioni al veleno su suo padre Carlo e sul fratello William. In ogni caso, pare non voglia perdere del tutto il contatto con loro e questo spiegherebbe perché ha premuto per far slittare l’uscita della serie su Netflix dove prometteva nuove rivelazioni choc sul Palazzo.

Intanto però Meghan sta costruendo la sua notorietà negli Stati Uniti, usando certamente come trampolino di lancio il suo legame con Buckingham Palace per poi però sganciarsi. In questa nuova intervista per Variety dove sfoggia gioielli e abiti per migliaia di euro, parla esclusivamente del dolore per la morte della Regina Elisabetta e della sua figura esemplare di donna. Ma non fa cenno a Harry, come se avesse voluto affrancarsi da lui.

Come riporta l’Express, una fonte vicina alla coppia ha dichiarato che “A Harry è stato vietato di comparire in video, perché considerato una distrazione“. Infatti, il nuovo team di pubbliche relazioni assunto da Meghan vuole ridefinire la sua immagine e il marito non è più incluso. Altro segno che i due stanno prendendo strade separate e che Lady Markle vuole affermare la sua indipendenza dalla sua dolce (forse) metà.