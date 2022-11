Kate Middleton si veste di viola e delude. Ma c’è un accordo segreto con Camilla

Fonte: IPA e Getty Images Camilla osa già con la corona di Elisabetta. Ma Kate Middleton la batte

Kate Middleton ama i look monocromatici, ma a volte indossa dei colori davvero sfidanti che poche si possono permettere di indossare e anche lei in qualche occasione fatica a piacere. È il caso del cappotto viola-prugna, firmato Emilia Wickstead, con tanto di cappello coordinato che non convince. La Principessa del Galles pare aver accolto la sfida per cedere alla Regina consorte il blu brillante, decisamente più moderno e fresco. Si dice che tra lei e Camilla ci sia un accordo segreto per convivere in pace, senza pestarsi i piedi vicendevolmente, anche se Kate sembra prendere le distanze dalla moglie di Carlo coi continui omaggi a Diana.

Kate Middleton, il look prugna di Emila Wickstead

Kate Middleton ha incantato tutti al primo banchetto di Stato senza la Regina Elisabetta indossando un magnifico abito bianco di Jenny Packham con il quale ha messo in ombra tutte le invitate, Regina compresa. Ma per l’accoglienza a Londra del Presidente sudafricano Ramaphosa ha preferito fare un passo indietro e lasciare la scena a Camilla col suo cappotto blu elettrico.

Kate ha scelto dal canto suo un discutibile cappotto color prugna di Emilia Wickstead, una stilista che l’ha vestita in diverse altre occasioni, senza però mai brillare. In questo caso si tratta di un abito-cappotto senza bottoni, con spalline pronunciate e gonna midi a pieghe, tanto bon ton quanto antiquato nel colore e nello stile. A peggiorare le cose il cappello pillbox, di Sean Barrett, della stessa tonalità. Si salvano invece gli accessori: le décolleté in suede, ultra femminili di Gianvito Rossi e la clutch di Mulberry.

Fonte: Getty Images

Particolare attenzione va posta sulla scelta dei gioielli. Ancora una volta Kate si richiama a Lady Diana da cui ha ereditato il titolo di Principessa del Galles che invece a suo tempo era stato negato a Camilla. La Regina Elisabetta considerò poco opportuno che la Parker Bowles acquisisse il titolo di Diana dopo che ne aveva distrutto il matrimonio e la felicità.

Kate Middleton, l’omaggio a Diana

In ogni caso, Lady Middleton sembra insistere nel voler rinnovare la memoria della compianta suocera e così ha indossato gli orecchini in perle Collingwood che furono regalati a Diana prima del suo matrimonio con Carlo. Così come, per la cena di gala ha sfoggiato gli orecchini con perle dei Mari del Sud sempre di Lady D.

Kate Middleton, l’accordo segreto con Camilla

Pare comunque che Kate e Camilla siano arrivate a un tacito accordo per convivere senza troppe tensioni. La Regina consorte è molto preoccupata a farsi accettare, la sua posizione è delicata visti i trascorsi. Mentre Lady Middleton è da sempre amata dai sudditi e molto ammirata per i suoi look. L’insicurezza della moglie di Carlo si è tramutata in irritazione nei confronti di Kate, nervosismo che è apparso evidente tra le due donne durante i funerali di Elisabetta II.

Come ha notato l’esperto di linguaggio del corpo Darren Stanton: “Vediamo anche Kate che adotta un abito color prugna o marrone, che è sempre in linea con la sua posizione di futura regina e membro anziano della famiglia reale”, spiega. “Ma non è un colore travolgente come un rosso o un blu brillante e non sta cercando di mettersi sotto i riflettori”.

Per il bene della Monarchia però Kate e Camilla hanno messo da parte i rancori e si sono date da fare per collaborare. La Principessa ha aiutato la Regina durante il Remembrance Day ed è stata un’ospite perfetta al banchetto di Stato a Buckingham Palace.