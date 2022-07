Kate Middleton fuga da Kensington Palace in elicottero

Fonte: Getty Images Kate Middleton osa di nuovo con i pois. George per la prima volta a Wimbledon

Kate Middleton ha lasciato Kensington Palace, destinazione ignota. È infatti spuntato su Instagram un video che la ritrae mentre lascia la sua casa londinese e sale in elicottero.

Kate Middleton, la fuga in elicottero col cappello

È probabile che sia giunto il momento per Kate Middleton di andare in vacanza. La Duchessa di Cambridge ha partecipato a numerosi eventi negli ultimi due mesi, dal Giubileo della Regina a Wimbledon. E in molte di queste occasioni ha sfoggiato il look che è ormai diventato un must have dell’estate, ossia l’abito a pois.

Nel video condiviso dal profilo Instagram Royal Fashion Police si vede Kate che insieme a William e ai suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, lascia Kensington Palace per salire su un elicottero che attende i Cambridge su un prato dietro il Palazzo. Ad aprire la fila c’è William, vestito con un completo blu, che tiene in mano due borsoni, al suo fianco c’è George. Kate è l’ultima, indossa un lungo abito bianco e un cappello a tese larghe, forse quello di paglia che ha portato recentemente a Wimbledon. Louis è il più scatenato, corre per raggiungere il papà e il fratello maggiore, mentre Charlotte sta accanto alla mamma. Ad accompagnarli c’è anche Orla, il cane di famiglia che Lady Middleton si era portato anche alla partita di polo dove ha baciato in pubblico suo marito.

Kate Middleton e William, dove vanno in vacanza

Come detto, la destinazione dei Cambridge è top secret. Ma data l’entità del bagaglio, piuttosto limitata, è probabile che si trasferiscano nella loro casa di campagna, ad Anmer Hall, nel Norfolk. George e Charlotte hanno terminato la scuola venerdì scorso, mentre Louis qualche giorno prima. Dunque, è probabile che per qualche tempo staranno in campagna.

Prima della pandemia, William e Kate erano soliti trascorrere una decina di giorni al mare, di solito a Mustique, un paradiso nelle piccole Antille, ma dal 2020 ovviamente non si sono mossi dalla Gran Bretagna. Dunque, si pensa che possano riprendere le vecchie abitudini.

Quasi certamente in agosto trascorreranno dei giorni a Balmoral, nella dimora scozzese della Regina Elisabetta, appunto per stare un po’ con lei in un’atmosfera di relax e vacanza.

Kate Middleton e William, il trasloco a Windsor

Tra l’altro proprio in questi mesi estivi è previsto il trasferimento dei Cambridge nella tenuta di Windsor per stare più vicino a Sua Maestà, ma anche ai genitori di Kate, che tra l’altro sono diventati nonni della sesta nipotina. Infatti, Pippa Middleton ha dato alla luce il suo terzo bebè, una femminuccia.

I figli dei Duchi cambieranno dunque scuola l’anno prossimo, mentre Will e Kate manterranno il loro appartamento all’1A di Kensington Palace come pied-à-terre di lavoro a Londra.