Kate Middleton, nuovo bebè in famiglia

La famiglia di Kate Middleton si allarga e accoglie un nuovo neonato, più precisamente si tratta di una femminuccia. E questa volta siamo certe che William prenderà bene la presenza di un bebè in casa, perché la casa in questione non è la sua.

Kate Middleton, sua sorella Pippa mamma per la terza volta

Infatti, Kate Middleton è diventata zia. Sua sorella Pippa Middleton ha dato alla luce il terzo bebè, una femminuccia, frutto dell’amore con l’imprenditore milionario e suo marito James Matthews. La coppia ha altri due figli, Arthur Michael William nato nel 2018 e Grace Elizabeth nata nel 2021, il cui nome è un omaggio alla Regina. Così, Pippa eguaglia Kate diventando mamma per la terza volta.

Come la Duchessa di Cambridge, Pippa ha partorito nell’ala Lindo, reparto maternità esclusivo, del St. Mary’s Hospital, dove hanno visto la luce i tre royal baby, George, Charlotte e Louis. A dare la notizia del lieto evento è stato il magazine People, poi ripreso da diversi media americani.

Pippa aveva mostrato per la prima volta il pancione solo un mese fa, presentandosi con un abito verde smeraldo al concerto “Party at the Palace” durante il Giubileo della Regina a inizio giugno, dove era in compagnia del marito, di suo fratello James Middleton e la moglie di quest’ultimo Alizée Thévenet.

Kate Middleton, quanti nipoti hanno i suoi genitori

La bambina appena nata è dunque la sesta nipote per i nonni Carole e Michael Middleton, tre sono di Kate e tre di Pippa. Mentre per il momento James non ha figli. È probabile che i cuginetti abbiano diverse occasioni per incontrarsi e giocare insieme, anche se i figli Will e Kate sono un po’ più grandi di quelli dell’altra coppia.

Kate e Pippa Middleton, dove andranno a vivere con le loro famiglie

In ogni caso, entrambe le famiglie hanno in programma di cambiare casa nei prossimi mesi. I Matthews hanno appena comprato una magione da 15 milioni di sterline in un villaggio vicino a Bucklebury, nel Berkshire dove Pippa ha vissuto da piccola e dove vivono ancora i suoi genitori. La loro nuova casa si trova a 50 minuti da Windsor dove i Duchi di Cambridge si trasferiranno a breve per essere più vicini alla Regina.

Così Kate avrà modo di vedere più spesso la sorella e di cullarsi la nuova nipotina. Come è noto, Lady Middleton ha una vera e propria passione per i neonati e in generale per i bimbi, tanto che vorrebbe avere un quarto figlio, ma suo marito non è molto d’accordo. E soprattutto gli impegni di Corte renderebbero davvero difficile una nuova gravidanza, in considerazione anche del fatto che i primi mesi per la Duchessa sono sempre stati difficili.