Kate Middleton, favolosa in verde: cappotto-gioiello da 3.800 euro per San Patrizio

Kate Middleton al Commonwealth Day: il look blu in dettaglio

Kate Middleton torna alla parata militare di San Patrizio con il tradizionale look verde, colore simbolo dell’Irlanda di cui il santo è patrono. Quest’anno la Duchessa di Cambridge ha scelto un cappotto-gioiello di Laura Green London che costa 3.200 sterline, pari a circa 3.800 euro. Una cifra esorbitante che però fa il pari coi soldi risparmiati nel 2021, quando la cerimonia fu sospesa a causa della pandemia.

Kate Middleton, quando ruppe con la tradizione di San Patrizio

Fin da quando è diventata moglie di William, Kate Middleton ha sempre presenziato alla parata militare del primo battaglione della Guardia Irlandese. Solo nel 2016 saltò l’appuntamento annuale, perché “troppo stanca”, suscitando non poco scandalo a Corte e tra i sudditi. Fu infatti una scelta inusuale, tanto che si vociferò di un’altra gravidanza che arrivò però soltanto due anni dopo.

Invece nel 2021 William e Kate furono costretti a restare a casa, a causa del Covid, ma si collegarono in video e naturalmente Lady Middleton indossava una mise verde di Zara. Infine, nel 2020 la parata fu annullata, perché le truppe erano impegnate Iraq e in Sud Sudan.

Kate Middleton, il cappotto di Laura Green London

Dunque, dopo due anni finalmente la tradizione è stata ripristinata e Kate ha voluto dare il meglio di sé in fatto di look. Dunque, come detto, non ha badato a spese e si è presentata all’evento con un cappotto verde bosco, lungo fino ai polpacci, in stile militare, con le nappine sulle spalle che ricordano i gradi dell’esercito, chiuso con un’unica fila di bottoni e con un’alta cintura in stoffa. Il capospalla è firmato Laura Green London, brand inglese di lusso, molto apprezzato dai membri della Famiglia Reale. Anche Zara Tindall, nipote della Regina, ha recentemente indossato una sua creazione.

Kate abbina al cappotto un cappello rigido e fiocco stilizzato sul lato, per indossare il quale ha raccolto i capelli in un elaborato chignon strutturato. La Duchessa ha poi optato per le sue décolletée in suede verdi con tacco sottile. Ogni dettaglio del look celebra il giorno di San Patrizio e quindi Kate porta una spilla in oro giallo a forma di trifoglio. Mentre suo marito William indossa l’uniforme di colonnello reale delle Guardie Irlandesi.

Dopo la cerimonia del Commonwealth Day, i Duchi di Cambridge sono di nuovo protagonisti di un importante appuntamento per la Monarchia. La parata si è svolta secondo il programma consueto. Kate ha distribuito mazzi di trifoglio tra gli ufficiali e ha incontrato la mascotte del reggimento, Seamus, uno splendido levriero irlandese.

Quando è nata la parata di San Patrizio

La parata militare si svolge il 17 marzo, giorno di San Patrizio, ed è stata istituita nel 1901 dalla Regina Alexandra. Da allora una donna della Famiglia Reale inglese vi partecipa e consegna dei rametti di trifoglio agli ufficiali del primo battaglione della Guardia Irlandese. Kate Middleton ricopre questo incarico dal 2012.