Kate Middleton e William, il piano per rovinare Meghan Markle e Harry

Kate Middleton e William starebbero guardando agli Usa come nuova piazza per crescere in popolarità, nel tentativo di affossare Meghan Markle e Harry che hanno cercato di ritagliarsi il proprio campo di azione in questo Paese.

Kate Middleton e William, il piano segreto

A rivelare il progetto di Kate Middleton e William è il commentatore reale, Omid Scobie, autore di una biografia favorevole ai Sussex. L’esperto vede nel viaggio dei Duchi di Cambridge negli Stati Uniti come una sfida nei confronti di Harry e Meghan. Questo sarebbe il risultato dell’alta competizione che si è creata tra i due fratelli.

William e Harry, le origini della rivalità

Prima dell’arrivo di Meghan, William e Harry erano molto uniti. Esistono diverse interviste rilasciate da entrambi in cui i due Principi raccontano del loro forte legame e del sostegno che si sono dati l’un l’altro, specialmente dopo la morte della madre, Lady Diana, nel 1997 quando erano appena adolescenti. Harry ha sempre avuto una grande ammirazione per William e quest’ultimo ha sempre protetto il fratello minore. D’altro canto, fin da quando erano bambini tra loro c’era una sorta di gelosia, soprattutto nei confronti della mamma.

Quando Harry era appena nato, William faceva di tutto per attrarre l’attenzione e quando, crescendo, quest’ultimo ha avuto un ruolo di maggiore importanza in pubblico, Harry ha sofferto del complesso del figlio cadetto, necessariamente all’ombra del fratello maggiore. Da qui, l’insofferenza per questa posizione di secondo piano, la ricerca di un suo posto nella Famiglia Reale, trovato in ambito militare. Nel momento in cui è arrivata Kate Middleton, questa disparità tra i due è aumentata. Ma la situazione è precipitata con l’ingresso di Meghan, a quel punto Harry voleva per sé e la sua consorte un ruolo preciso e importante che però in ogni caso non avrebbe mai potuto essere sullo stesso piano dei Duchi di Cambridge. Da qui la rottura definitiva e la Megxit con tutto quello che ne è conseguito.

Da un paio d’anni i Sussex stanno cercando di rifarsi una vita negli Usa, ma William e Kate potrebbero mettere loro i bastoni tra le ruote con il loro viaggio, almeno stando a Omid Scobie.

Kate Middleton e William, quando andranno negli USA e perché

A dicembre 2022 William e Kate si recheranno a Boston per partecipare al gala degli Earthshot Prize dove il Principe sarà premiato. È dal 2014 che i Duchi non visitano gli USA. Come riporta l’Express, l’esperto reale si è chiesto se in questo viaggio non c’entri anche una certa competitività di William nei confronti del fratello. “La popolarità di Harry in Gran Bretagna potrebbe risentirne, ma la sua ascesa negli Stati Uniti ha visto la Archewell Foundation ricevere un’enorme attenzione da un impressionante numero di donatori, e i suoi sforzi nel fare beneficenza e la sua campagna lo hanno visto rapidamente riconosciuto da media del calibro di Forbes e TIME, che ha nominato lui e Meghan due delle persone più influenti del mondo”.

Scobie pensa che Will e Kate vogliano recuperare terreno anche negli USA in quanto popolarità, mettendo necessariamente nell’ombra Harry e Meghan.