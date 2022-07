Kate Middleton, il viaggio con William che potrebbe diventare imbarazzante

Fonte: Getty Images Kate Middleton osa di nuovo con i pois. George per la prima volta a Wimbledon

Per Kate Middleton e il Principe William c’è in programma un viaggio a Boston per la cerimonia dell‘Earthshot Prize; per l’occasione, il Duca e la Duchessa di Cambridge potrebbero ritrovarsi in una situazione imbarazzante. Dopotutto saranno negli Stati Uniti e sarebbe impossibile non pensare a un fatidico incontro con Harry e Meghan.

Kate Middleton, il viaggio con William a Boston

Per il Principe William e Kate Middleton sicuramente non c’è mai assoluta tranquillità, e per il prossimo dicembre è già in programma un viaggio negli Stati Uniti, nello specifico a Boston, in occasione della cerimonia dell’Earthshot Prize, il premio ambientalista istituito dal Principe stesso e dal divulgatore scientifico e naturalista britannico David Attenborough.

“Nel 2022 porteremo l’Earthshot negli Stati Uniti, dove assegneremo i prossimi cinque vincitori del Premio”, ha così annunciato William attraverso un video pubblicato su Twitter. Si tratta di un premio a cui il Principe tiene molto, così come Kate Middleton che sarà ovviamente e come sempre al suo fianco. I Duchi di Cambridge sono dunque pronti per la partenza, nonostante ci sia ancora da attendere qualche mese, ma questo viaggio potrebbe risultare imbarazzante. Bisogna infatti tenere in considerazione alcuni dettagli che risvegliano il cuore delle vicende che riguardano la Famiglia Reale.

Kate Middleton e William: chi potrebbero incontrare a Boston

Dopo la prima cerimonia di premiazione tenutasi a Londra lo scorso anno, questa volta William e Kate dovranno volare negli Stati Uniti, e tutti si domandano se mai ci sarà l’occasione di incontrare Harry e Meghan Markle, che ormai si sono stabilizzati a Montecito con i loro figli Archie Harrison e Lilibet Diana dopo aver scombussolato la quiete della Famiglia Reale.

Da quando hanno affrontato un bel po’ di passi lontano dal resto della famiglia, le tensioni si sono fatte sempre più insormontabili. Soprattutto il rapporto tra i due fratelli, William e Harry, sembra essere decisamente irrecuperabile, perché il futuro Re non sembrerebbe pronto a perdonare i comportamenti ritenuti sbagliati.

Chissà, però, se per l’occasione potrebbe esserci la possibilità di incontrarsi nuovamente. Di sicuro è molto difficile (se non impossibile) che possa avvenire un incontro casuale, ma William e Kate potrebbero prendere la decisione di riunirsi con i due pezzi del puzzle che ormai da tempo percorrono una strada totalmente opposta alla loro sotto ogni aspetto della vita.

Principe William, l’importanza del viaggio in America

Questo futuro viaggio a Boston per il Principe William ha di certo una motivazione molto più forte alla base, a prescindere dalle ipotesi su un presunto incontro con il fratello. L’obiettivo dell’Earthshot Prize è quello di tentare di salvare la Terra che è in forte difficoltà a causa del cambiamento climatico, attraverso progetti che abbiano un giusto impatto sull’ambiente.

Ogni vincitore riceverà un milione di sterline proprio per finanziare il proprio lavoro, con l’obiettivo di perseguire un progetto che riguardi l’ambiente e la sua salvaguardia. Una causa, quindi, che va ben oltre e che sta molto a cuore al Principe William, il quale vorrebbe fare il possibile per salvare la Terra, o quantomeno provarci.