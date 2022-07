“Lo zio divertente”. Harry, il legame con George incrinato a causa di William

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William, George è sempre più grande

Il Principe George sta crescendo, ha compiuto 9 anni il 22 luglio, e c’è una figura della quale però sente la mancanza nella sua vita: zio Harry. Secondo i bene informati, i due avevano uno stretto legame, il Duca di Sussex era lo zio divertente, ma le cose sono cambiate da quando i contrasti con il Principe William sono cresciuti a dismisura.

Il Principe Harry e George, quel legame zio-nipote che non ti aspetti

Gli zii giovani sono i preferiti di tutti i bambini, specie se sono divertenti e irriverenti come il Principe Harry. Come dimenticare quel video, diventato poi virale, del Duca allo stadio alle prese con la bimba che gli rubava i pop-corn. Oggi Harry è papà di Archie e Lilibet Diana, ma non ha dimenticato i suoi tre nipoti, George, Charlotte e Louis. Proprio con il maggiore, secondo Express.com, avrebbe un legame molto forte, che però ne avrebbe risentito a causa dei contrasti tra Harry e suo fratello William.

“Sembra che il Duca di Sussex, grazie al suo umorismo e la sua spontaneità, sia il classico zio divertente. Lui e Kate sono sempre andati molto d’accordo proprio per la loro leggerezza e voglia di libertà” assicura il magazine online.

“Kate adora il modo in cui Harry gioca con i suoi tre figli, è sempre stato molto disponibile con loro.” Il legame più stretto sembra sia proprio quello con il Principe George, ma gli scontri tra lo zio e il padre gli hanno impedito di vedere e sentire Harry spesso.

“Anche se Kate ama questo rapporto tra i suoi figli e il cognato, è molto fedele a William e alle sue decisioni. E non ha fatto praticamente nulla per smorzare la situazione“.

Harry e William, un rapporto insanabile

Da quando il Principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di fare un passo indietro dalla famiglia reale, e di trasferirsi oltre oceano, i rapporti con il Principe William si sono fatti davvero molto complessi, a tratti inesistenti.

Il futuro Re non accetta mai nessun passo falso (o presunto tale) della sua famiglia, e a quanto pare non perdona. Dopo lo scandalo che ha travolto il Principe Andrea, è stato lui il più accanito sostenitore della sua uscita di scena dalla vita pubblica, incrinando i suoi rapporti anche con le cugine Beatrice e Eugenie, molto vicine a Harry e Meghan.

La sua fermezza non è stata minore nei confronti di suo fratello, con il quale ormai non ha un vero dialogo da due anni. Lo scorso mese di giugno, quando i Duchi di Sussex sono tornati a Londra per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, William non ha voluto partecipare alla festa di compleanno della sua nipotina, Lilibeth Diana, così come pare non abbia alcun rapporto con Archie.

Voci da Palazzo raccontano che Kate avrebbe voluto partecipare alla festicciola per il primo compleanno della nipotina, ma ha rispettato la decisione del marito.

Insomma questa faida, che secondo i collaboratori di Lady Diana ha radici in realtà fin dalla loro infanzia, quando i due battibeccavano di continuo, non sembra vicina alla fine, e sta allontanando anche i bambini dalle loro famiglie.