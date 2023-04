Kate Middleton è sparita dalle scene: ha cancellato tutti i suoi impegni

Fonte: Getty Images Kate Middleton, look di Pasqua: cappotto-gioiello e cappello sartoriale

Kate Middleton è letteralmente sparita dalla circolazione da quasi due settimane e ha persino cancellato tutti i suoi impegni in agenda. Non si tratta di capricci né di troppo stress, anche se un momento di riposo le è necessario per affrontare la Pasqua e poi i preparativi per l’incoronazione di Carlo. Il problema, se così vogliamo chiamarlo, sono i suoi figli George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton, perché ha annullato tutti gli impegni pubblici

Come tutte le mamme, anche Kate Middleton adegua i suoi impegni professionali con il calendario scolastico dei figli, non a caso ha lasciato andare da solo suo marito in Polonia. Lei e William su questo punto sono sempre stati irremovibili. Quando i bambini sono a casa da scuola, le loro agende si alleggeriscono, anzi gli impegni si annullano del tutto. La Principessa del Galles cerca infatti di dedicarsi solo a George, Charlotte e Louis quando sono in vacanza, come in questo caso per la Pasqua.

I Royal Baby frequentano la Lambrook School di Windsor, vicino alla loro casa di Adelaide Cottage, ma ora che sono a casa da scuola tutta la famiglia si è trasferita nella casa di campagna nel Norfolk, Anmer Hall, che ha un vasto parco dove Kate organizza per loro molte attività all’aria aperta. Quasi certamente però per il giorno di Pasqua torneranno a Windsor dove parteciperanno alla messa insieme a Carlo e Camilla e al successivo pranzo che sarà l’ultima occasione per la Famiglia Reale di riunirsi prima dell’incoronazione.

Quest’anno la Pasqua sarà ricca di novità per Lady Middleton. In primo luogo perché è la prima senza la Regina Elisabetta, in secondo perché coincide con il secondo anniversario della morte del Principe Filippo e con l’anniversario di matrimonio di Carlo e Camilla e infine perché il Re ha deciso di contravvenire alle regole della sua augusta madre e vuole a tavola con gli adulti tutti i nipoti, qualsiasi età essi abbiano. E pare che a Kate sia toccato il compito di organizzare i giochi pomeridiani per i più piccoli, in questa attività è bravissima. D’altro canto ha imparato tutto da sua madre Carole che con l’organizzazione di feste ha creato un impero economico.

Kate Middleton, come prepara i figli per l’incoronazione di Carlo

Ma un po’ di relax è necessario alla Principessa, non solo per affrontare le fatiche del giorno di Pasqua, ma anche per recuperare le forze che le saranno necessarie per preparare i figli all’incoronazione di nonno Carlo. George, in quanto erede al trono, avrà un ruolo attivo. E insieme a lui Charlotte e Louis parteciperanno alla processione in carrozza che va da Westminster Abbey a Buckingham Palace. Non è chiaro se appariranno anche sul balcone del Palazzo, ma molto probabilmente sarà così.

Lady Middleton ha comunque un mese di tempo per far sì che i Principini siano impeccabili e soprattutto per evitare che Louis, il più piccolo dei tre, combini qualche marachella come ha fatto durante il Giubileo della Regina Elisabetta lo scorso giugno. Infatti, i tre bambini torneranno a scuola solo a fine aprile e dopo una settimana, il 6 maggio arriverà il grande giorno. Dunque, anche se la sua agenda di Corte è vuota, Kate non avrà un momento libero per sé.