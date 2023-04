Kate Middleton, è caos a Palazzo: la profezia di Pasqua

Fonte: Getty Images Kate Middleton, look di Pasqua: cappotto-gioiello e cappello sartoriale

La Pasqua di Kate Middleton sarà diversa da quelle vissute fino ad ora. Non solo perché è la prima senza la Regina Elisabetta, ma anche perché avrà sulle spalle tutta la Famiglia Reale. Carlo cambia le regole e lascia a lei e a William il compito di gestire un problema non da poco che potrebbe complicare il loro weekend.

Kate Middleton, cosa dice la profezia di Pasqua

Kate Middleton dunque potrebbe assumere un nuovo ruolo per Pasqua che, anche se può farla felice, sarà molto gravoso per lei. Secondo la tradizione, la Famiglia Reale si riunisce per la cena del venerdì santo che è ovviamente di magro e di digiuno, quindi sarà a base di pesce. Poi si ritroverà la domenica di Pasqua per assistere alla messa nella Cappella di San Giorgio, all’interno del Castello di Windsor durante la quale quest’anno verrà ricordato il Principe Filippo nel secondo anniversario della morte avvenuta il 9 aprile 2021, e festeggiare insieme con un pranzo sontuoso che prevede almeno quattro portate.

Il programma anche quest’anno non è cambiato, anche se il pranzo di Pasqua avrà un significato ulteriore, perché è l’ultima occasione che i Windsor avranno per riunirsi tutti insieme, prima dell’incoronazione del prossimo 6 maggio. Pertanto sarà un momento che sfrutteranno non solo per rilassarsi ma per definire alcuni dettagli in previsione dell’importante appuntamento. Naturalmente a questo pranzo mancheranno Harry e Meghan Markle che nemmeno sono stati invitati dal Re.

Carlo cambia le regole: panico a Palazzo

Ma non è tutto, l’esperta di questioni reali, Ingrid Seward, ha predetto che Carlo è pronto a rompere con le vecchie regole imposte da sua madre Elisabetta e questo getterà nel caos il Palazzo, ma soprattutto i programmi di Kate Middleton. La precedente Regina aveva decretato che al pranzo di Pasqua, e in generale in tutte le riunioni di famiglia, solo i bambini che sanno mangiare con forchetta e coltello possono prendervi parte. In alternativa per i più piccoli i pasti sono organizzati nella sala da pranzo della nursery. Ebbene Carlo sta per bandire questa norma, perché vorrebbe accanto a sé anche i nipotini.

Questo significa che Kate dovrà badare ai suoi figli, in particolare a Louis, dato che George e Charlotte sono ormai grandi, anche durante il pranzo di Pasqua. Naturalmente la fatica verrà condivisa con le altre mamme di bimbi piccoli, come Zara Tindall, Eugenia e Beatrice di York. Ma alla Principessa del Galles spetta un compito ulteriore, quello di organizzare i giochi all’aperto per i Royal baby. Lei è bravissima in questo, anche perché si diverte molto ed è per questo che tutte si affidano volentieri a lei. Sicuramente allestirà una gara di corsa nel vastissimo parco del Castello e una caccia al tesoro con uova di cioccolato come premio.

Inoltre, per la prima volta, profetizza l’esperta Ingrid Seward, potrebbero unirsi alla Famiglia Reale anche i figli e i nipoti di Camilla. La Regina consorte infatti non può lasciare solo Carlo durante le feste di Pasqua che sono il momento culminante del calendario liturgico, va ricordato che il Sovrano è anche il capo della Chiesa anglicana. Ne consegue che se i figli di Camilla vogliono trascorrere la Pasqua con lei devono necessariamente essere invitati a Windsor.