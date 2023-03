Kate Middleton, William fugge da solo nel locale LGBTQ+

Fonte: Getty Images Il Principe William

Kate Middleton resta a casa coi figli mentre William fugge da solo a sorpresa in Polonia e si fa fotografare in un ristorante LGBTQ+ dove ordina un piatto da 8.50 euro. Il comportamento del Principe del Galles, di solito così attento a protocolli e cerimoniale, ha stupito perfino il suo staff.

William fugge da Kate Middleton

William è in cerca di un po’ di svago e libertà prima dell’incoronazione di suo padre Carlo che consacra definitivamente anche la sua vita (quella di Will) alla Monarchia. E così eccolo mollare Kate Middleton a Windsor coi tre figli, George, Charlotte e Louis, mentre lui vola a Varsavia per una visita non annunciata formalmente. Non solo, quasi in incognito in Polonia, il Principe si concede una serata da cittadino qualunque frequentando un locale della città.

William sorpreso in un bistrot di Varsavia

La sorpresa degli avventori del Butero Bistrot di Varsavia è stata grande quando si sono resi conto che stavano cenando nella stessa sala col Principe William, futuro Re d’Inghilterra. Ma il marito di Kate non sembra farci troppo caso nelle foto “rubate” che lo ritraggono seduto a un tavolo, come qualsiasi altro cliente, mentre ordina qualcosa da mangiare. Pare che abbia scelto un piatto modesto dal menu che costa solo 8.50 euro. Pensare che con quella cifra in molte città italiane non si riesce nemmeno a mangiare un piatto di pasta al pomodoro.

Nelle immagini William appare molto tranquillo e rilassato. Indossa solo una camicia e ha davanti a sé un bicchiere di birra mentre indica alla cameriera cosa vuole da mangiare. Una serata senz’altro diversa dal solito per il Principe. Una fonte del suo staff ha raccontato al Daily Mail che Will ha chiesto alla sua squadra come si erano organizzati per cena e sapendo che avevano prenotato al Butero Bistrot, ha chiesto di potersi unire a loro.

“La squadra di Kensington Palace ha prenotato un ristorante locale vicino a dove stavano lavorando e il principe ha deciso di unirsi a loro. È stata una grande serata sotto tutti i punti di vista“. La fonte ha aggiunto che lo staff del Principe ha molto apprezzato il suo gesto. Ma non solo i suoi assistenti sono stati felici della sua decisione.

Infatti William è stato riconosciuto da molti clienti del locale, alcuni dei quali lo hanno fotografato commentando: “Varsavia può sorprendere. Ho cenato oggi con il Principe”. Soprattutto hanno interpretato la presenza del Principe come un sostegno alla comunità LGBTQ+: “È prezioso che abbia sostenuto la comunità così abusata dalle attuali autorità in Polonia”.

William e il panino al maiale da 8.50 euro

Il proprietario del bistrot Paweł Zasim ha affermato che il ristorante “è uno spazio inclusivo in cui tutti possono sentirsi bene”. E ha aggiunto che non aveva idea che sarebbe arrivato William col suo staff. “Avevano prenotato un tavolo per 12 per la festa di compleanno di Daisy. Ma poi è arrivata una guardia del corpo e mi ha detto che non si trattava di un compleanno. Dopo poco è entrato William”. Il proprietario ha proseguito: “Sono stati qui tre ore insieme agli altri clienti che erano già qui. Gli ho servito il mio panino intrecciato con carne di maiale. Ha mangiato tutto, quindi penso gli sia piaciuto”.

William ha scelto dal menu il piatto Kanapka w chałce, un panino con carne di maiale, servito con patatine fritte e maionese all’aglio che costa poco più di 8 euro.

Il Principe si è recato in Polonia sul confine ucraino, a Rzeszow, per poi raggiungere Varsavia. Ha viaggiato in segreto e con la massima protezione.