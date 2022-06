Kate Middleton: la conversazione segreta con la star dell’Eurovision, Sam Ryder

Fonte: IPA Concerto per il Giubileo della Regina: l’omaggio di Carlo, l’orso Paddington, Andrea Bocelli

Dai video su Tik Tok al palco dell’Eurovision Song Contest 2022, sino al party per il Giubileo della Regina Elisabetta II: l’incredibile scalata al successo di Sam Ryder ha sorpreso tutti. Lui stesso, solo pochi mesi fa, non avrebbe mai pensato che i suoi più reconditi desideri potessero avverarsi. E nei giorni scorsi ha avuto un onore speciale, incontrando Kate Middleton e intrattenendo con lei una breve conversazione.

Kate Middleton, l’incontro con Sam Ryder

Sam Ryder è una delle nuove stelle del panorama musicale inglese: la sua carriera è brevissima, eppure già ricca di travolgenti successi. Tutto ha avuto inizio con qualche cover di canzoni famose che l’artista ha pubblicato sul suo profilo di Tik Tok, conquistando immediatamente una larga fetta di pubblico. Da lì, il passo verso l’Eurovision Song Contest 2022 è stato davvero brevissimo. Sul palco del festival internazionale, il cantante ha incantato tutti con la sua splendida voce. E una volta tornato in patria, ha ricevuto un invito veramente speciale.

Accanto a tantissime altre star mondiali, Sam Ryder ha partecipato al Party at the Palace, un grandioso concerto che si è tenuto davanti a Bukingham Palace in occasione dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. In una recente intervista rilasciata a People, il cantante inglese ha raccontato un divertentissimo dietro le quinte che gli ha regalato un’emozione incredibile. Mentre si trovava a Palazzo per alcune dichiarazioni, lo staff reale gli ha chiesto se avesse mai incontrato un membro della Royal Family.

Alla sua risposta negativa, qualcuno ha provveduto ad un inatteso rendez-vous nientemeno che con Kate Middleton. “L’ho salutata e lei mi ha chiesto della mia performance” – ha spiegato Sam – “È stata gentilissima e mi ha detto che tutta la Famiglia Reale ha tifato per me durante l’Eurovision. Poi si è aggiunta anche la Principessa Beatrice e ha chiacchierato un po’ con noi”. L’artista ha dunque vissuto un incontro che non dimenticherà mai più, costellato persino di qualche battuta: “Stavo indossando la mia tuta da palcoscenico, e Kate ha scherzato dicendo che qualcuno avrebbe dovuto passare l’aspirapolvere per raccogliere le paillettes che stavo seminando sul pavimento mentre camminavo”.

Il concerto per la Regina al Giubileo di Platino

Il Party at the Palace è stato uno dei momenti più emozionanti del Giubileo, che si è svolto in quattro giorni ricchi di appuntamenti. La prima protagonista è stata ovviamente la Regina Elisabetta II, che si è prestata ad un siparietto divertentissimo – preregistrato, naturalmente – con cui il concerto ha avuto inizio. Tante le star che si sono susseguite sul palco: da Alicia Keys ai Duran Duran, passando per Rod Steward, Elton John e Diana Ross. Presente anche Andrea Bocelli, che ha cantato un’aria della Turandot proprio per Sua Maestà.

La Royal Family (quasi) al gran completo si è riunita per l’occasione. Sul palco reale erano presenti Kate Middleton e il Principe William con i figli George e Charlotte – per il piccolo Louis, probabilmente si sarebbe fatto troppo tardi. Tra gli altri, c’erano anche il Principe Carlo e sua moglie Camilla, le Principesse Beatrice ed Eugenia con i rispettivi consorti, la Principessa Anna e il Principe Edoardo con sua moglie Sophie. Assente invece proprio la Regina, che si era già affaticata molto nei giorni precedenti (in particolare al Trooping The Colour, dove ha sorpreso tutti).