Sam Ryder come i Måneskin, dopo l’Eurovision entra nella leggenda

Era uno tra i papabili vincitori all’Eurovision 2022, ma Sam Ryder, che alla fine si è classificato secondo nella competizione europea, è riuscito ugualmente a spiccare nel mondo della musica, stabilendo un record importante nel Regno Unito. Sempre sorridente e con una voce con la quale ha saputo conquistare proprio tutti, il cantante ha avuto le sue soddisfazioni anche senza vittoria e canterà anche per la Regina.

Sam Ryder come i Måneskin: il record dopo l’Eurovision

Quello di Sam Ryder all’Eurovision 2022 è stato un successo enorme. Si è parlato molto di lui già da prima che si presentasse sul palco, sia per la sua meravigliosa voce e sia per il modo in cui è riuscito a raggiungere la fama.

Nonostante fosse tra i nomi che avrebbero potuto vincere la competizione europea che si è tenuta a Torino dal 10 al 14 maggio, Sam Ryder non è riuscito a portare a casa la vittoria per il Regno Unito con il suo brano Space Man, e ha dovuto lasciare il primo e meritato posto sul podio ai rappresentanti dell’Ucraina, Kalush Orchestra, con la loro Stefania.

Il secondo classificato, però, è riuscito a portare a casa qualcosa di ugualmente importante: l’amore del pubblico. Proprio così, Sam Ryder è stato amato fin dall’inizio, e adesso è stato in grado di stabilire un nuovo record nel suo Paese. Space Man, il suo singolo, si è posizionato ai vertici della classifica dopo il primo posto di Harry Styles, diventando automaticamente il singolo dell’Eurovision più alto in classifica dal 1996. Nessuno, per ben 25 anni, era riuscito ad arrivare così in alto, e possiamo dire che tutto questo successo è più che meritato considerate la voce meravigliosa e la capacità di emozionare senza troppi fronzoli, anche con un ritmo che non è quello della solita ballad.

E non è finita qui, perché Space Man risulta essere il brano più scaricato della settimana, ottenendo il primo posto nella classifica dei download nel Regno Unito.

Sam Ryder, da Tik Tok al Giubileo di Platino

A partire dal 2009 Sam Ryder ha a che fare con la musica, ma la sua svolta è stato il web dopo vari tentativi. In poco tempo, il cantante è diventato una star di TikTok con oltre 12 milioni di follower e più di 100 milioni di like, e attualmente è l’artista più seguito sui social nel Regno Unito: durante il lookdown del 2020, Sam ha iniziato a pubblicare alcune cover di brani famosi sul suo profilo, come Somebody to Love dei Queen, ricevendo fin da subito un’attenzione da parte degli utenti che hanno iniziato a ricondividere i suoi video, ma anche di artisti super affermati come Justin Bieber e Alicia Keys.

Così è arrivato il primo contratto discografico con Parlophone, e poi la possibilità di rappresentare il Regno Unito all’Eurovision Song Contest con il suo brano Space Man, che presenta un testo profondo affiancato da una melodia tutta da ballare.

Tra gli ultimi traguardi raggiunti da Sam Ryder, uno in particolare risulta essere qualcosa di molto importante: in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, il cantante si esibirà al Platinum Party At The Palace. Questo, quindi, sembra essere un momento d’oro per il cantante che grazie alla sua voce ammaliante (e sicuramente anche grazie alla sua simpatia) è riuscito ad ottenere un successo che di certo non avrà breve vita.