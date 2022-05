Kate Middleton, Charlotte compie 7 anni ma le foto bellissime dividono

Kate Middleton, come riciclare il cappotto bianco da cerimonia

Kate Middleton e William festeggiano i 7 anni della secondogenita. La Principessa Charlotte è nata infatti il 2 maggio 2015. Per l’occasione i Duchi di Cambridge hanno condiviso sul loro profilo Instagram due nuove foto della figlia che è cresciuta ed è bellissima. Ma gli scatti, realizzati da mamma Kate, dividono i sudditi.

Kate Middleton, le foto bellissime per il compleanno di Charlotte

Come da tradizione, Kate Middleton ha realizzato personalmente le nuove foto di Charlotte che fin da piccolissima ha dimostrato di essere portata per fare la Principessa, molto più dei suoi fratelli, George, futuro Re, e Louis che da poco ha compiuto 4 anni. Le foto sono stata scattate durante il weekend del primo maggio dalla Duchessa di Cambridge nella casa di campagna, ad Anmer Hall, nel Norfolk che di solito fa da sfondo ai ritratti di famiglia.

Charlotte, che è davvero cresciuta ed è diventata ormai “una signorina”, è ritratta nel parco, seduta sull’erba tra le campanule. E per la prima volta compare con lei il nuovo cucciolo di famiglia, il piccolo spaniel chiamato Orla. Il cane è arrivato nel 2020 ed è stato donato ai Duchi da James, fratello di Lady Middleton, dopo che il loro adorato Lupo era mancato.

Le immagini esprimono tutta l’allegria e l’energia della Principessina che ama la danza e correre all’aria aperta. Charlotte sorride all’obiettivo mentre abbraccia il suo cagnolone e svela che le manca un dentino. I capelli, diventati lunghissimi, sono uguali a quelli di Kate e svolazzano al vento.

La Principessa indossa un maglione a trecce azzurro, dello stesso colore delle campanule che la circondano, firmato Ralph Lauren, dei jeans blu e una polo con colletto tondo e pois, di Next, che costa 19 sterline (22,69 euro circa).

Kate Middleton, perché le foto di Charlotte suscitano dibattito

Charlotte è cresciuta ed è la copia perfetta di mamma Kate e di papà William. Dalla prima ha ereditato gli occhi verdi e i bellissimi capelli, mentre l’ovale del viso e la bocca sono tutte del Principe. D’altro canto, è innegabile che la Principessina assomigli molto al fratello maggiore, George. Ma differentemente da lui, lei è più brillante e adora essere al centro dell’attenzione. Ha sempre avuto padronanza di sé e quando aveva pochi anni e si mostrava in pubblico non perdeva occasione per imitare la bisnonna, la Regina Elisabetta, anche nel saluto con la mano.

Le immagini realizzate da Kate hanno però suscitato un vivace dibattito tra i fan della Famiglia Reale. Tutti sono concordi sulla bravura della Duchessa come fotografa e della bellezza di sua figlia Charlotte, ma si dividono sulla questione della somiglianza. C’è chi vede in lei la copia di William da giovane e chi invece la Regina. Ma non tutti sono d’accordo e ribattono che Sua Maestà da bambina era molto diversa.