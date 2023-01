Kate Middleton, blazer-gioiello da 1.400 euro e boccoli perfetti col phon miracoloso

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i suoi look total lana fanno tendenza

Kate Middleton, perfetta padrona di casa, riceve al Castello Windsor un gruppo di esperti specializzati nello sviluppo della prima infanzia e li accoglie con il look da working girl che tutte noi dovremmo avere nell’armadio. Pezzo forte? Il blazer-gioiello di Alexander McQueen con un dettaglio segreto all’interno. La Principessa del Galles è impeccabile, merito anche della sua pettinatura che è diventata ormai una cifra del suo stile, ossia il “Bouncy blow dry”, realizzata col suo phon miracoloso acquistabile anche online.

Kate Middleton ha dunque fatto gli onori di casa agli otto professionisti incaricati di offrire la loro consulenza e supervisionare il lavoro della Royal Foundation Center for Early Childhood, nel Berkshire. La Principessa del Galles ha espresso la sua gratitudine per quello che stanno facendo e li ha invitati in una riunione per discutere dei progetti in corso.

Kate Middleton, la giacca-gioiello di Alexander McQueen

Per l’appuntamento di lavoro Kate ha indossato una delle sue giacche iconiche. Si tratta del blazer nero, taglio smoking, firmato Alexander McQueen, uno dei suoi brand preferiti cui affida i look più formali, compreso l’abito da sposa e i vestiti indossati al battesimo dei tre figli.

Il capospalla è senz’altro una giacca-gioiello, anche nel costo. Può infatti essere acquistata per 1.400 euro circa. Una cifra piuttosto impegnativa, non a caso Lady Middleton è arrivata terza nella classifica delle Principesse che spendono di più per i loro outfit. Il blazer, dal taglio classico e chic, con bordature e bottone in raso, può essere utilizzato in occasioni molto diverse. Inoltre a renderlo originale è il dettaglio della fodera bluette, nascosta al suo interno.

In questo caso, Kate lo ha abbinato a un paio di pantaloni morbidi, firmati Roland Mouret, che costano 1.090 euro circa, e una blusa bianca a body, di Holland Cooper, da 135 euro. Tutti i capi indossati dalla Principessa sono riciclati. In particolare la giacca, che lei ama particolarmente, è stato indossata più volte, nel 2020 e nel 2021.

Il particolare più economico dell’outfit di Kate sono gli orecchini con nodo intrecciato sul lobo e perla bianca pendente che costano “solo” 82 euro.

La mise da lavoro è molto diversa da quelle sfoggiate nelle sue ultime uscite pubbliche dove ha privilegiato abiti in lana, anche dai colori molto vivaci come l’arancione, ma le attività che doveva svolgere erano molto diverse.

Kate Middleton, onde perfette col phon miracoloso

Il fascino di Kate, anche quando indossa un classico completo giacca e pantaloni, è dovuto molto ai suoi capelli (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA AL SUO PARRUCCHIERE, ROSSANO FERRETTI).

Fin dal suo fidanzamento con William, il suo tratto distintivo sono i boccoli ampi e morbidi che le ricadono sulle spalle. In Gran Bretagna la sua pettinatura è definita bouncy blow dry ed è realizzabile con una spazzola tonda e il giusto asciugacapelli. L’inventore di questa pettinatura, che ha curato la capigliatura della Principessa del Galles nei suoi primi anni di matrimonio, è Richard Ward che ha svelato i segreti per realizzarla. Ci vuole molta abilità col phon e la spazzola magica di cui ancor oggi Kate non può fare a meno. Di certo anche il tipo di asciugacapelli utilizzato è importante.

L’hairstylist di Kate ha svelato di utilizzare il Dyson Supersonic, come scrive il magazine Hello!. Il phon è acquistabile anche online, certo la cifra è impegnativa ma pare garantisca risultati impeccabili.

