Harry e Meghan cambiano cognome: prenderanno quello di Lady Diana

Fonte: IPA Omaggio a Lady Diana: Harry e Meghan Markle cambiano cognome

Cosa sta accadendo davvero tra Harry e Meghan Markle non è dato saperlo. Le voci si susseguono con una rapidità tale da generare soltanto una tempesta vorticosa di informazioni, più o meno esatte.

Un’attenzione che a tratti preoccupa la coppia, di certo, considerando la loro posizione ferrea in merito all’operato dei tabloid. Al tempo stesso, però, essendosi ormai da tempo separati dalla Famiglia Reale, restare nei trend topic, per così dire, è qualcosa da augurarsi per le loro attività lavorative e benefiche future. L’ultimo aggiornamento ha però qualcosa di decisamente sorprendente. La coppia sarebbe infatti in procinto di dire addio al cognome Windsor.

Harry e Meghan: nuovo cognome

Harry, per quanto chiamato da tempo unicamente con il suo nome di battesimo, appartiene alla dinastia Windsor. La sua famiglia porta questo cognome con orgoglio dalle prime fasi del secolo scorso, precisamente dal 1917. Al tempo governava sul Regno Unito Giorgio V e nessuno si sarebbe mai aspettato che un erede al trono, un Principe, potesse fare tutto ciò che il marito di Meghan Markle ha fatto negli ultimi anni.

Una ribellione vera e propria, apprezzata e criticata al tempo stesso. Il figlio di Lady Diana ha dato libero sfogo a quel lato di sé che ripercorre i tratti del carattere di sua madre, invisa a corte proprio per questo. E ora? L’ultimo legame con la sua famiglia pare possa venir reciso di colpo, cambiando cognome e, in una sola mossa, tentando di rimuovere dai giornali anche quel Markle che tante polemiche ha generato, guardando alla famiglia di suo padre. L’idea, pare, sia quella di accogliere a braccia aperte Spencer, il cognome di Lady Diana.

Meghan come Lady D.

Sappiamo che il Regno Unito è colmo di esperti della Famiglia Reale, ed è proprio uno di loro, il cui titolo ufficiale è royal watcher, ad aver lanciato questa notizia. Rapidamente l’indiscrezione ha fatto il giro del mondo ed ecco parte delle parole di Tom Bower: “Essere considerata la nuova Lady Diana è sempre stato il vero obiettivo di Meghan Markle”.

Ha spiegato come la figura di Lady D. sia la sua grande passione e vorrebbe che il pubblico la identificasse in qualche modo con la storica madre di Harry, ossessionato ancora oggi dal ricordo della donna che l’ha messo al mondo.

Quella morte violenta è tornata di diritto al centro del loro documentario Netflix, facendo da racconto con la lotta che i due portano avanti contro un certo tipo di stampa aggressiva e collusa con la Famiglia Reale.

“Considerando il silenzio degli ultimi tempi a Montecito, è chiaro che i Sussex si stiano preparando per qualcosa di grosso”. Vista da questa prospettiva, il cambio di cognome e l’aggiunta di Spencer non sarebbe altro che una mossa commerciale, al fine di guadagnare nuovo pubblico e dare valore alla propria scelta di allontanarsi da quel mondo.

Noi scegliamo Diana, voi potete restare alla corte di Re Carlo. Ecco il messaggio che verrebbe in qualche modo lanciato, di certo di grande impatto tanto negli Stati Uniti quanto in Inghilterra. Mentre in molti continuano a parlare di divorzio imminente, quindi, c’è chi paventa una mossa di coppia in grande stile, che di certo porrebbe fine a ogni diceria sulla loro separazione. In che modo tutto ciò possa inficiare i rapporti tra Harry e William, invece, è tutto da vedere.