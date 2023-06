Re Carlo è deluso da Harry e Meghan: drastici provvedimenti

Fonte: IPA/Gettyimages Regina Elisabetta, a 70 anni dall’incoronazione il confronto (scomodo) con Re Carlo

Re Carlo non è affatto contento dell’evoluzione dei rapporti con il Principe Harry e la moglie Meghan Markle. Sarebbe addirittura frustrato, se non deluso, dai loro comportamenti. A svelarlo è stato un insider, e i motivi sarebbero tanti, dal libro di memorie fino al documentario su Netflix. “Il Re parla sempre di Harry ogni volta che lo vedo”. E del resto non potrebbe essere altrimenti: tolta la Corona, Carlo è un padre che non è mai riuscito a coltivare (davvero) il rapporto con Harry, il “Minore”.

Re Carlo frustrato dal comportamento di Harry e Meghan

Al The Sunday Times, una fonte ha rivelato, con dovizia di particolari, il lato “privato” di Re Carlo, che proprio non riesce a non parlare del Principe Harry. Spesso oggetto di discussioni (anche piuttosto accese), il Monarca si starebbe stancando dei comportamenti del figlio. Perché, alla fine, Harry, nonostante tutto, non ha mai smesso di andare avanti per la sua strada, continuando ad attaccare la Corona.

Il Principe è rimasto al centro degli scandali: non ultimo, sono sempre di più le voci su un divorzio imminente da Meghan Markle. Gli scenari, a quel punto, potrebbero essere molteplici: Harry potrebbe tornare in Inghilterra, dove avrebbe già considerato una nuova dimora. Con lui i figli, ovviamente: a decidere il destino di Archie e Lilibet sarebbe proprio il nonno.

Harry e Meghan, il mancato invito al Trooping the Colour

A ciò si aggiunge un ulteriore particolare: quando Harry e Meghan hanno lasciato i doveri Reali, la Regina Elisabetta li ha sostenuti e non ha mai voltato loro le spalle. “Rimarranno membri molto amati della mia famiglia”. Naturalmente, anche i funzionari di Buckingham Palace hanno sostenuto quanto detto dall’allora Regina: il Duca e la Duchessa di Sussex sarebbero stati sempre invitati agli eventi familiari. Ma Carlo potrebbe aver scelto di percorrere un’altra strada.

Stando a quanto rivelato in esclusiva da Richard Eden per il Daily Mail, in realtà gli inviti sarebbero ben lontani dall’essere (ancora) tali. “Ho sentito che il Principe Harry e Meghan non sono stati invitati al Trooping the Colour del Re”. La Sfilata della Bandiera è prevista per il 17 giugno 2023. In base alle informazioni condivise da una fonte, la ragione è “un riflesso dello stato della loro relazione al momento”.

I rapporti sarebbero inevitabilmente compromessi

“Dal giugno 2022, Harry e Meghan hanno causato molti danni alla Famiglia Reale”, ha riportato il Daily Mail. Dalla docu-serie fino al libro Spare, hanno fatto una serie di affermazioni decisamente forti, e che sono state anche contestate dagli stessi inglesi. Harry, che è stato a Londra per il caso giudiziario con il Mirror Group Newspapers, non ha incontrato nessuno della sua famiglia, nemmeno William e Kate.

Al momento, non c’è certezza di un invito: raggiunto dal tabloid, il portavoce di Buckingham Palace si è rifiutato di commentare. E lo stesso è accaduto con Harry e Meghan, che non hanno voluto smentire o confermare l’invito. Quel che è certo è che sarebbe un vero e proprio affronto, qualora si rivelasse vero. Ormai, i rapporti appaiono inevitabilmente compromessi: Carlo è a dir poco stanco dei capricci dei Sussex.