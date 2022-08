Come incontrare Harry e Meghan al congresso di Manchester (a un prezzo proibitivo)

Fonte: ANSA Harry e Meghan, i prezzi per partecipare al summit a Manchester

Harry e Meghan sono attesi a un importante evento a Manchester, un congresso che ha l’ambizione di riunire le giovani menti più brillanti di ogni settore e Paese, per lavorare sull’impatto sociale. Le date che vedranno andare in scena il One Young World Summit sono quelle che vanno dal 5 all’8 settembre 2022. Tra i relatori anche la Duchessa e il Duca di Sussex. Ma i prezzi per partecipare sono proibitivi.

Harry e Meghan, cosa faranno al congresso di Manchester

Quattro giorni di incontri e lavoro per il mondo del futuro, a prendervi parte i giovani leader di ogni Paese e settore, ma anche personaggi di spicco del mondo della politica, dell’economia e dell’ambito umanitario. Al centro dell’agenda dell’One Young World Summit alcune sfide su questioni di spicco come prevenzione dei conflitti, parità di genere, salvaguardia e rirpistino degli oceani.

Tra gli ospiti anche Harry e Meghan. Come ricorda il sito del congresso, la Duchessa è consigliere mondiale di One Young World dal 2014 e in questi anni ha collaborato e sostenuto alcuni ambasciatori.

Ma a quanto pare i prezzi per i delegati, che vi prenderanno parte, sono proibitivi. A fare il punto il Daily Mail: il giornale ha sottolineato che per partecipare al summit il costo si aggira sulle mille sterline al giorno (che corrispondono a circa 1184 euro), eslcuse le spese di viaggio e di alloggio. Per chi partecipa per la prima volta al One Young World Summit il prezzo ammonta a 4210 sterline, ovvero 4988 euro.

Come riporta il giornale britannico, l’organizzazione della conferenza che va in scena a Manchester ha spiegato che i Duchi di Sussex non riveranno compenso per la loro partecipazione e che circa il 30 per cento dei partecipanti lo farà grazie a una borsa di stdio.

Meghan, a quanto pare, parteciperà agli incontri in due occasioni: la cerimonia di apertura e, insieme al marito, a una tavola rotonda in cui si parlerà di uguaglianza.

Harry e Meghan, gli impegni e il ritorno in Inghilterra

Prima del tanto atteso ritorno in Inghilterra, Harry è stato avvistato in Mozambico senza la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet. Si è trattato di un viaggio importante per il Duca, perché lui è il Presidente dell’African Parks Network, ovvero un’organizzazione no profit che ha tra i suoi scopi quello della conservazione dell’ambiente, attraverso la gestione di parchi nazionali in tutto il continente.

Presto, invece, i due arriveranno in Inghilterra non solo per le loro varie attività umanitarie, ma anche per altre ragioni. A spiegarle è stato di recente Neil Sean, che da tantissimi anni segue le vicende della Royal Family. Secondo quanto riportato dall’Express, Sean avrebbe saputo da una fonte anonima ma attendibile, che i Duchi torneranno in Inghilterra per: “Risolvere alcune questioni piuttosto spinose riguardanti loro casi in corso, casi di contenzioso”. Ma a quanto pare non sono previsti incontri con la Regina o con il fratello di Harry, il Principe William e la moglie Kate Middleton.

E intanto il New York Post ha fatto sapere che la coppia dovrebbe essere protagonista di una docuserie Netflix dedicata a loro: dal primo appuntamento fino alle nozze che hanno fatto emozionare spettatori da tutto il mondo. La data di uscita? Potrebbe già essere alla fine di quest’anno.