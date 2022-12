Harry in lacrime, nessuno lo aveva mai visto così prima

Harry si copre il volto e piange mentre si stringe in un caloroso abbraccio. Nessuno aveva mai visto prima il Principe così commosso. Non si tratta di un’altra delle immagini di vita privata, pubblicate per la prima volta nella docu-serie di Netflix, Harry & Meghan. Questa volta le lacrime sono vere e l’emozione è sincera, immortalate dal fotografo Misan Harriman, amico dei Sussex.

Harry in lacrime davanti a tutti

Si tratta di una foto rarissima nel suo genere quella di Harry, sia per il contesto in cui è stata scattata sia perché mostra il lato più intimo e personale del Principe. Forse non è casuale che Misan Harriman abbia deciso di renderla pubblica sul suo profilo Instagram in un momento in cui infuria la tempesta contro i Sussex. E per colpa loro.

La serie per Netflix dove Harry e Meghan svelano la loro verità su quanto accade dietro le porte del Palazzo ha sollevato un enorme polverone. Gli unici a non esserne sconvolti, almeno in apparenza, sono i membri della Famiglia Reale contro cui i Sussex hanno gettato i loro strali. Kate Middleton per esempio li ha totalmente ignorati nel video in cui parlava del Natale come un periodo di ricongiungimento e anche William non ha perso la calma, nonostante Harry lo abbia dipinto come un pazzo furioso che gli urlava contro al punto da spaventarlo a morte quando dichiarò di voler lasciare Buckingham Palace.

Di fronte a queste rivelazioni, la stampa inglese si è schierata a favore della Famiglia Reale e anche gli americani alla fine si sono annoiati ad ascoltare le rivendicazioni di Harry e Meghan. Anche se i Sussex hanno ottenuto un nuovo accordo milionario con Netflix, la loro immagine ne è uscita compromessa. E allora quale rimedio migliore se non mostrare il lato compassionevole del Principe.

Harry, le foto mai viste

Ecco dunque la foto (a dir la verità due), davvero molto toccante, che ha realizzato e pubblicato su Instagram Misan Harriman, il fotografo che ha immortalato i momenti più significativi dei Sussex, fidanzamento e matrimonio compresi.

Lo scatto è stato realizzato all’inizio di quest’anno durante gli Invictus Games, l’evento sportivo voluto da Harry, che vede gareggiare i veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti. Nella prima foto in bianco e nero è ritratto l’atleta Tony Young in sedia a rotelle, avvolto dalla bandiera britannica. Con una mano si copre il viso, mentre si asciuga le lacrime, visibilmente commosso. Sembra il sosia di Harry. Nel secondo scatto il Principe lo abbraccia forte, molto coinvolto dal momento toccante.

In queste immagini emerge un altro Harry, vero erede di sua madre Diana, pronto a sostenere gli altri, molto umano e attento ai bisogni delle persone. Il Principe qui è davvero un modello d’ispirazione, del tutto diverso dalle scenate della sua serie.