Harry criticato dopo le dichiarazioni sul padre Carlo: “Di cattivo gusto. Il Re non si fida”

“Voglio riconciliarmi con la mia famiglia dopo lo strappo di 5 anni fa”. Le dichiarazioni del Principe Harry sono state accolte in modo negativo dalla Famiglia Reale, secondo una fonte: in particolare, una frase è stata reputata di “cattivo gusto”. Re Carlo non può fidarsi di lui, non più, soprattutto dopo le continue dichiarazioni. Ma è solo la punta dell’iceberg, considerando che le frasi sul “tempo che resta” al Re hanno alimentato la preoccupazione dei sudditi nei confronti di Carlo.

Principe Harry, le dichiarazioni “inopportune”

In un’intervista alla BBC, il Principe Harry, a sorpresa, ha rilasciato alcune dichiarazioni che sono state ritenute inopportune da una fonte vicina alla Famiglia Reale. Ha affermato di volersi riavvicinare alla sua famiglia, dopo lo strappo nel 2020: con il padre, Re Carlo, oggi il rapporto è difficile proprio per la questione della sicurezza, che gli è stata negata. “Non mi perdoneranno mai per tante cose. Ma vorrei tanto riconciliarmi con loro, non ha senso continuare a litigare. La vita è preziosa, non so quanto tempo abbia ancora mio padre”.

Le frasi sul tempo a disposizione del Re, di “cattivo gusto” secondo la fonte (anche perché sta continuando il trattamento contro il cancro), dimostrano ancora una volta che Carlo non può fidarsi del figlio. “La sua amata nonna sarebbe davvero inorridita. Il Re è un uomo gentile dal cuore caldo e ha già abbastanza problemi da affrontare, senza tutto questo da parte di suo figlio”. Persino l’ex addetta stampa della Regina Elisabetta si è scagliata contro il Principe Harry, anche perché le sue frasi hanno destato sincera preoccupazione per lo stato di salute di Carlo.

Gli errori del Principe Harry

Le parole del Principe Harry? Inutili e di troppo. E probabilmente anche lui stesso ne è conscio, visto che conosce benissimo i meccanismi della sua famiglia: mai parlare in pubblico della vita privata. Da tempo si parla della volontà di Harry di riconciliarsi al padre, ma le insidie sono dietro l’angolo. Per anni, dopo essersi trasferito in California con la moglie Meghan Markle, Harry ha continuato a parlare della sua famiglia: la famosa intervista a Oprah Winfrey, il libro Spare. Ma Carlo non è solo un padre (che oltretutto ha sempre avuto un rapporto difficile con Harry), è anche il Re. E la Monarchia non può permettersi certi atteggiamenti.

“Carlo sarà molto dispiaciuto che si sia arrivati ​​a questo punto. Ma se non può fidarsi di Harry, deve evitarlo finché le cose non cambieranno. Se mai cambieranno”, ha rivelato Ingrid Seward. Quello che proprio non riesce ad accettare è l’ostinazione di Harry, che sente di avere ragione a prescindere e che spesso rifiuta di assumersi la responsabilità delle sue azioni. “Se avesse chiesto scusa a suo padre e a coloro che ha ferito, avrebbe ammesso di aver sbagliato”. Sconvolto dalla sconfitta in tribunale, ora Harry è più solo che mai: non ha alleati dalla sua, la Famiglia Reale si è allontanata e persino Eugenia di York, la cugina con cui aveva un buon rapporto, ha fatto un passo indietro nei suoi confronti.