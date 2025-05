Emanuele Filiberto di Savoia, la lettera a Papa Leone XIV scatena la rivalità col cugino

Fonte: Getty Images Emanuele Filiberto di Savoia

Emanuele Filiberto di Savoia ha battuto sul tempo suo cugino Aimone, Duca di Aosta, nel congratularsi con il nuovo Pontefice, Leone XIV. Il Principe ha infatti inviato un messaggio al Papa neoeletto, condividendolo nelle storie di Instagram.

Emanuele Filiberto di Savoia, il messaggio per Papa Leone XIV

Emanuele Filiberto di Savoia ha un stretto rapporto con il Vaticano. E ha voluto inviare un messaggio di sostegno al nuovo Pontefice, Robert F. Prevost, subito dopo la sua elezione.

Nel messaggio di congratulazioni, scrive il Principe: “È con profonda emozione che partecipo i sentimenti di Casa Savoia nell’accogliere le elezioni del Card. Robert Francis Prevost a successore di Pietro”. E prosegue sottolineando i legami tra il Vaticano e Casa Savoia: “I legami che uniscono Casa Savoia alla Chiesa cattolica sono indissolubili e radicati in una storia millenaria. Abbiamo un nuovo pontefice, al quale fin da ora assicuriamo la nostra incondizionata devozione”.

Sottolinea che tutta Casa Savoia si unisce a lui nelle congratulazioni e sostegno: “Con tutti i membri della mia Casa e degli Ordini Dinastici di Casa Savoia, accompagniamo il Papa nella preghiera, con il fermo proposito di continuare a perseguire la nostra missione benefica, senza mai dimenticare gli ultimi e quelle periferie esistenziali, che Papa Francesco ci ha sempre indicato come orizzonte in cui operare, soprattutto nella cornice di questo anno giubilare”.

Emanuele Filiberto di Savoia e la rivalità con Aimone, Duca di Aosta

La lettera a Papa Leone XIV sottolinea la profonda devozione di Emanuele Filiberto, impegnato in opere caritatevoli, ma è anche una conferma del suo considerarsi a capo e guida di Casa Savoia.

Un ruolo che gli è da sempre contestato da suo cugino, il Principe Aimone, Duca di Aosta. La rivalità tra loro è sempre presente quando si tratta di questioni formali che riguardano Casa Savoia.

In una recente intervista il Duca di Aosta aveva criticato le pretese di Emanuele Filiberto in merito alla restituzione dei gioielli di Casa Savoia. La rivalità era riemersa durante i giorni della visita di Re Carlo e della Regina Camilla in Italia, quando il Sovrano britannico avrebbe dovuto incontrare suo cugino, il Duca di Aosta, incontro che non è avvenuto per gli impegni di quest’ultimo.

Infine, sia Emanuele Filiberto che Aimone hanno partecipato ai funerali di Papa Francesco. Erano seduti nella stessa fila, ma a debita distanza. Si potrebbe dire che le tensioni legate al ruolo istituzionale cui puntano entrambi si siano riaccese proprio in occasione della elezione del nuovo Pontefice.

Emanuele Filiberto ha voluto comunicare prontamente il suo sostegno a Leone XIV ribadendo che parlava per conto di Casa Savoia e ha concluso il messaggio ribadendo questa posizione: “La dinastia annovera figure di profonda spiritualità, alcune delle quali elevate agli onori degli altari; non ultima, recentemente proprio da Papa Francesco, la Beata Maria Cristina di Savoia, Regina delle Due Sicilie”.

Emanuele Filiberto di Savoia a Sognando… Ballando con le stelle

Svolti i suoi doveri dinastici, Emanuele Filiberto può dedicarsi ad altro. Il Principe è tra i concorrenti di Sognando… Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci per celebrare i 20 anni di Ballando.

Emanuele Filiberto aveva trionfato nell’edizione del 2005 e si era esibito su quel palco anche con sua moglie Clotilde Courau, quando ancora erano felici insieme.