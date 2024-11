Elisabetta II e Meghan Markle, cosa pensava davvero la Regina dell’ex attrice

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Elisabetta II e Meghan Markle

L’ingresso di Meghan Markle nella Famiglia Reale è stato segnato da gesti di apertura senza precedenti da parte di Elisabetta II. La Regina, considerata una delle figure più iconiche del nostro tempo, ha accolto l’ex attrice americana con un calore che non si era mai visto con altre donne sposate nella dinastia Windsor. Tuttavia, questo rapporto, apparentemente sereno all’inizio, si è complicato con il passare del tempo, lasciando dietro di sé un intreccio di emozioni e controversie che ancora oggi fanno discutere.

Meghan Markle a Palazzo: un’accoglienza fuori dal comune

Elisabetta II ha dimostrato fin da subito un’attenzione particolare verso Meghan Markle. Prima ancora che la duchessa di Sussex e il principe Harry si sposassero, la Regina ha fatto gesti inusuali per sottolineare la sua approvazione.

Nel 2017, Meghan è stata invitata a trascorrere il Natale a Sandringham, un privilegio mai concesso prima a persone non ancora sposate con un membro della Famiglia Reale. Durante la sua serie Netflix, Meghan ha ricordato con entusiasmo quella prima festività: “Ricordo di aver detto a mia madre: ‘È fantastico. È come una grande famiglia, proprio come ho sempre desiderato’”.

Questo trattamento speciale non si è fermato lì. La Regina ha incluso Meghan nella sua cerchia ufficiale ben prima del matrimonio, invitandola a partecipare a un evento per il Commonwealth, un segno tangibile della volontà di integrare rapidamente la nuova arrivata.

I primi dissapori e i dubbi della Regina

Nonostante i gesti calorosi, con l’avvicinarsi del matrimonio reale del 2018, alcune crepe sono emerse. Elisabetta II, sempre attenta al rispetto delle tradizioni, è rimasta perplessa di fronte a certe scelte della futura nuora. Una delle prime controversie ha riguardato il famoso “tiara-gate”: la Regina aveva concesso a Meghan l’accesso alla sua collezione privata di diademi, ma il comportamento della duchessa nei confronti del personale, in particolare della storica dresser Angela Kelly, ha sollevato alcune critiche.

Anche il vestito da sposa, un raffinato abito bianco firmato Givenchy, ha destato sorpresa. Elisabetta, abituata a un protocollo più rigoroso, trovò insolita la scelta di un abito bianco per il secondo matrimonio di Meghan. A ciò si aggiunse il rifiuto da parte di Meghan di accettare i consigli di Sophie Rhys-Jones, moglie del principe Edoardo, che la Regina aveva suggerito come guida per acclimatarsi alle dinamiche della Famiglia Reale.

Il deteriorarsi del rapporto

Dopo il matrimonio, Elisabetta II ha continuato a mostrare il suo supporto a Meghan. La Regina le ha affidato ruoli significativi, come quello di patrona del National Theatre e Vicepresidente del Queen’s Commonwealth Trust. Tuttavia, meno di due anni dopo, la decisione dei duchi di Sussex di abbandonare i loro ruoli reali e trasferirsi negli Stati Uniti ha rappresentato una rottura difficile da digerire per la sovrana.

Il celebre colloquio con Oprah Winfrey, durante il quale Meghan ha mosso critiche alla Famiglia Reale, è stato percepito da molti come un tradimento. La Regina, nonostante le sue preoccupazioni crescenti, ha mantenuto una compostezza esemplare, continuando a rappresentare l’unità della Monarchia. Eppure, i dettagli raccontati nel documentario e nei memoir di Harry, come la scena in cui Meghan imita la riverenza davanti alla Regina, sono stati visti da alcuni come gesti irrispettosi verso una figura che aveva dimostrato grande apertura nei suoi confronti.

Elisabetta e Meghan, due visioni del mondo

Alla base dei contrasti tra Elisabetta II e Meghan Markle sembrano esserci state differenze culturali e di visione. La Regina, simbolo della tradizione, ha intravisto in Meghan una possibilità di modernizzare l’immagine della Monarchia. Tuttavia, il desiderio della duchessa di sfuggire ai rigidi protocolli si è spesso scontrato con le aspettative di Elisabetta.

Nonostante le difficoltà, è chiaro che Elisabetta II abbia fatto ogni sforzo per accogliere Meghan Markle, riconoscendola come una figura potenzialmente rivoluzionaria per la Monarchia. Le vicende successive, però, hanno trasformato quello che poteva essere un nuovo capitolo positivo in uno degli episodi più controversi della storia recente dei Windsor.