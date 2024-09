Elisabetta Gregoraci: “Ho conosciuto Lady Diana, frequentavamo la stessa palestra”

Fonte: IPA/Getty Images Elisabetta Gregoraci conosceva Lady Diana perché frequentavano la stessa palestra a Londra

Elisabetta Gregoraci ha avuto modo di conoscere Lady Diana Spencer, l’amata regina del popolo tragicamente scomparsa nel 1997. L’ex moglie di Flavio Briatore ha rivelato l’aneddoto per la prima volta in televisione: frequentava la stessa palestra londinese dell’ex Principessa del Galles. Un incontro che ha toccato molto la soubrette di Soverato, che oggi ha un bellissimo ricordo di quelle giornate trascorse ad allenarsi nel Regno Unito.

Lady Diana sorrideva spesso, parola di Elisabetta Gregoraci. Del resto le qualità caratteriali dell’ex moglie di Re Carlo sono sempre state note a tutti e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha fatto altro che confermare quanto si dice ormai da anni. “Ho conosciuto Lady Diana a Londra, frequentavamo la stessa palestra. Ho un ricordo bello, mi piaceva tantissimo perché era una donna molto… Non avevo questo grande rapporto però la vedevo in palestra…”, ha raccontato EliGreg a Storie di donne al bivio, il programma Rai di Monica Setta.

“Era determinata, carina, sorridente! Infatti sorrideva a tutti, era una donna del popolo. Ha indossato abiti bellissimi e riusciva a essere elegante anche nella sua sportività. Spesso lei si vestiva in maniera molto easy”, ha aggiunto Elisabetta Gregoraci che all’epoca era molto giovane e ancora poco conosciuta al grande pubblico. Un ricordo bellissimo che la conduttrice non ha esitato a condividere con i suoi telespettatori.

Elisabetta Gregoraci e la lunga relazione con Flavio Briatore

Nel salotto di Monica Setta, Elisabetta Gregoraci ha parlato anche della prematura scomparsa dell’adorata mamma Melina e del lungo rapporto con Flavio Briatore, che va avanti ancora oggi nonostante la separazione avvenuta nel 2017. L’ex coppia è ancora molto legata per il bene del figlio Nathan Falco e spesso si concede vacanze insieme. “Il matrimonio è finito ma siamo uniti come genitori per il bene del nostro Nathan Falco”, ha fatto sapere la Gregoraci, che è una mamma molto attenta e protettiva.

Il figlio si è recentemente trasferito in Svizzera per motivi di studio: “Da poco lo abbiamo accompagnato al college. Gli ho preparato un sacco di lettere e gli ho detto: ‘Amore mio se ti manca mamma leggile, sarà come se fossi con te’. Ma se io piango, Nathan invece è felicissimo. Ha già mille amici e forse tornerà fidanzato”. Poi le parole sul primo incontro con Briatore: “Fu colpito da me perché in discoteca ordinai una camomilla. Il giorno dopo cominciò a scrivermi biglietti bellissimi in cui mi diceva che ero speciale. Mi ha conquistato con la poesia”.

Da un paio d’anni Elisabetta Gregoraci è legata al giovane imprenditore fiorentino Giulio Fratini, più piccolo di lei di dodici anni. Un rapporto solido e importante, che ha convinto sia il piccolo Nathan Falco che Flavio Briatore. Al momento, però, non ci sono nozze all’orizzonte e neppure un altro figlio. Elisabetta resta concentrata sul lavoro: dopo la delusione a Battiti Live (è stata costretta a lasciare il programma dopo sette anni) è ora pronta a mettersi in gioco nel nuovo format Rai Questione di stile, dove parlerà di moda, costume e tendenze.