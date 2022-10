È la Principessa più bella d’Europa: ha solo 17 anni e nasconde un mistero

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, Leonor e Sofia: look da sera mamma e figlie a confronto

Il 31 ottobre, proprio ad Halloween, è nata Leonor di Spagna, figlia di Letizia e Felipe di Spagna. Quest’anno compie 17 anni ed è già considerata la Principessa più bella d’Europa. Merito anche della mamma da cui ha ereditato stile e gusti in fatto di look.

Letizia di Spagna, sua figlia Leonor compie 17 anni

Leonor di Spagna è nata dunque il 31 ottobre 2005. Ed è festa in famiglia per il suo 17esimo compleanno. La Principessa delle Asturie è infatti tornata a Madrid dal Galles dove frequenta per il secondo anno un college prestigioso. A dir la verità, il suo ritorno a casa da mamma Letizia di Spagna e da papà Felipe non è dipeso solo dal suo augusto genetliaco ma soprattutto da uno degli eventi più importanti che riguardano l’agenda reale, la consegna dei Premi Principessa delle Asturie.

Letizia di Spagna, i look da invidia di Leonor

Oltre ad essere un appuntamento prestigioso in cui Letizia, Leonor e sua sorella Sofia danno il meglio in fatto di outfit, è anche una serata dedicata proprio al titolo che porta la futura Regina di Spagna. E proprio in questa occasione ad appena 15 anni, Leonor ha debuttato in società, entrando nel vivo dei suoi doveri di Corte. Dopo due anni, la figlia di Letizia è ormai abituata ad essere la protagonista della scena, a tenere discorsi e ad avere l’attenzione tutta catalizzata su di sé. Unica ombra di questo mirabolante evento diviso in più giorni, è stata l’indisposizione che ha colto Leonor e sua sorella Sofia, costringendole ad abbandonare prima del dovuto la serata.

Per il weekend ricco d’impegni, Leonor si presentata con una serie di look che hanno fatto impazzire tutte le adolescenti del mondo, confermandosi una delle Principesse più affascinanti d’Europa. Tutto merito degli insegnamenti della Reina Letizia che ha istruito molto bene entrambe le figlie nel scegliere le mise che più le valorizzano.

Si comincia col tailleur pantaloni fucsia con le slingback di Carolina Herrera, uguali a quelle di mamma Letizia; poi l’abbiamo vista indossare un altro completo, giacca e mini gonna, in tweed nero, sempre della stilista venezuelana che è tra le preferite della Reina. Infine, per l’evento serale ha sfoggiato un abito a fantasia tropicale bianco e nero di Michael Kors con delle scarpe a punta di Carolina Herrera, un po’ troppo pronunciate per l’insieme. Molto bello il raccolto intrecciato e gli orecchini a foglia di palma, firmati da Chanel, e presi in prestito da sua madre Letizia di Spagna.

Letizia di Spagna, il mistero degli orecchini spariti di Leonor

A proposito di orecchini, intorno a loro c’è un piccolo mistero. La Principessa ha abbinato al completo in tweed degli orecchini in oro e brillanti, presi in prestito da Letizia che li aveva indossati per la prima volta nel 2014 proprio allo stesso evento. Dunque, gli esperti in questioni reali hanno pensato che si trattasse di un omaggio alla madre. Ma a un certo punto li ha sostituiti con un altro paio, un doppio cerchio oro e nero a lobo.

Non si è compreso il mistero di questo cambiamento. Si pensava che Leonor si fosse sbagliata, che gli orecchini in diamanti erano per la serata di gala e quindi abbia deciso di sostituirli al volo per lasciarli al look più elegante. Ma poi si è presentata all’appuntamenti con quelli a forma di palma. Un’altra ipotesi, considerata più probabile, è che i pendenti le davano fastidio e quindi abbia deciso di sostituirli.