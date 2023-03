Charlotte Casiraghi sostituisce Charlene di Monaco: Alberto non smentisce la crisi

Fonte: IPA Carolina e Charlene di Monaco in paillettes, abiti da sera a confronto

Charlotte Casiraghi sembra proprio aver preso il posto di Charlene di Monaco al fianco di Alberto, prima al Ballo della Rosa e ora alla visita della mostra George Condo – Humanoids a Villa Paloma nel New National Museum of Monaco. E naturalmente ha adeguato il suo look presentandosi con un completo di Chanel che in tutto vale 15.240 euro circa. Ma procediamo con ordine.

Charlene di Monaco sparita

È dal 24 marzo che Charlene di Monaco non appare più in pubblico malgrado suo marito Alberto abbia partecipato ad eventi prestigiosi in questi giorni. Oltre al Ballo della Rosa, da lei disertato come avvenuto nelle ultime edizioni, ha sorpreso tutti non vederla al fianco del Principe per la visita personalizzata alla mostra d’arte di Villa Paloma, che è aperta al pubblico dal 31 marzo.

In entrambe le occasioni il suo posto è stato preso da Charlotte Casiraghi e da Carolina di Monaco. In particolare, la nipote di Alberto si è mostrata molto calorosa con lui e davvero interessata all’esposizione. Per essere all’altezza di Charlene di Monaco, Charlotte ha adeguato il suo look non badando a spese. La Principessa di Monaco è tra le teste coronate quella che spende di più in abiti.

Charlotte Casiraghi, il look di Chanel da 15.240 euro

Ma torniamo al look della Casiraghi. Charlotte ovviamente veste solo Chanel di cui è brand ambassador e così ha sfoggiato un completo giacca e pantaloni in tweed bianco e nero che appartiene alla pre-collezione primavera/estate 2023. Si tratta di un bolero monopetto corto e pantaloni a palazzo ampi. Il tutto costa 11.713 euro.

Al tailleur Charlotte abbina la borsa trapuntata bianca di Chanel, la Wallet on chain, da 4.660 euro, e delle Mary Jane bicolore con tacco alto. I capelli sono raccolti in una coda, il make up è naturale e i gioielli ridotti al minimo. Con lei c’era anche mamma Carolina che indossava una giacca in tweed colorato e la sorellastra Alexandra di Hannover che ha preferito un blazer in pelle, sempre firmato Chanel.

L’intervista di Alberto su Charlene

L’assenza di Charlene non fa che alimentare le voci sulla separazione tra i Principi. Alberto di Monaco ha rilasciato un’intervista a Gala dove racconta degli importanti lavori di restauro a Palazzo. Ha parlato lungamente dei figli Jacques e Gabriella, di come li sta educando all’arte ma soprattutto di come sta abituando il futuro erede al trono ad entrare in questo ruolo. Ma di sua moglie ha accennato solo brevemente.

Questa volta non ha voluto nemmeno smentire i pettegolezzi sulla loro crisi e si è limitato a raccontare che i lavori di ristrutturazione li sta seguendo lui anche se Charlene qualche volta è andata a vederli. “Sì, le interessa, anche se non è venuta sul cantiere così spesso come me. È consapevole dell’enorme lavoro di restauro in corso. Un giorno, mentre accompagnava alcuni amici a vedere i diversi appartamenti, si improvvisò come guida per un gruppo di visitatori che erano lì. È stato spontaneo. Si è divertita molto a farlo”.