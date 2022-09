Charlene di Monaco torna in pubblico, Alberto sempre più tormentato

Fonte: IPA Charlene di Monaco in Vaticano: il look proibito che infrange le regole

Charlene di Monaco dovrebbe tornare a mostrarsi in pubblico sabato 3 settembre. L’occasione è il tradizionale picnic cui sono invitati esclusivamente i monegaschi. Un appuntamento molto sentito da Alberto che generalmente partecipa con sua moglie e i gemelli Jacques e Gabriella. Pare però che il Principe non stia vivendo un periodo particolarmente sereno. Messo di nuovo sotto pressione per la prolungata separazione dalla sua dolce metà, è anche deluso dalla sua squadra di calcio. E poi c’è la ripresa degli impegni pubblici che comportano anche nuove tensioni a Palazzo.

Come è noto Charlene di Monaco è sparita dalla fine di luglio. Nessuno l’ha più vista dopo gli ultimi impegni estivi, compresa una visita in Vaticano a Papa Francesco dove gli avrebbe rivolto una richiesta speciale. L’ennesima lunga separazione tra lei ed Alberto ha scatenato nuovamente i rumors sul loro matrimonio considerato puramente di facciata. Anche se più recentemente si è diffusa l’indiscrezione secondo cui la Principessa sarebbe incinta e per evitare di mostrare le forme arrotondate che confermerebbero la gravidanza, se ne sta rinchiusa da qualche parte, forse nella sua adorata Roc Angel, la residenza dei Grimaldi tra le colline sopra Montecarlo.

Alberto di Monaco, l’amara sconfitta

Se così fosse, la dolce attesa della moglie potrebbe creare qualche apprensione in Alberto e questo giustificherebbe alcune foto dello scorso 20 agosto in cui è apparso piuttosto scuro in volto e preoccupato. Ma stando al magazine LeGossip, la vera ragione di tanta preoccupazione sarebbe stata la delusione per la sconfitta della sua squadra di calcio, l’AS Monaco, sconfitto brutalmente per 1 a 4 dal Lens.

D’altro canto, Alberto ha ben altro a cui pensare. L’inizio di settembre ha segnato la ripresa degli impegni pubblici che di nuovo affronta da solo senza Charlene. In particolare, il Principe ha inaugurato il Monaco Méditerranée, l’evento che riunisce le specialità dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, Italia compresa.

Charlene di Monaco, il ritorno in pubblico

Ma c’è un evento che dovrebbe segnare il ritorno di Charlene al fianco del marito, come sottolinea Hello Monaco. Si tratta del tradizionale U Cavagnëtu, il picnic monegasco. L’appuntamento torna dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, per questo c’è ancor più grande attesa. Si tiene il 3 settembre al Parco Princesse Antoinette e sono ammessi tutti i cittadini di Montecarlo e le loro moglie, presentando un documento di identità all’ingresso.

L’accesso è possibile dalle 17 e il programma prevede alle 18 una messa celebrata al Parc Omnisports Ground, prosegue con il picnic allietato dal coro di U Cantin d’A Roca e dal Jazz Quartet, diretto da Lionel Vaudano, professore all’Accademia Rainier III.

Se come previsto, Charlene sarà presente coi figli Jacques e Gabriella, verrà finalmente sciolto ogni dubbio sulla sua presunta nuova gravidanza. Anche se si vocifera che è vero che Alberto e consorte avranno presto un nuovo bebè, ma che sarà adottato. Già lo scorso luglio era circolata l’indiscrezione che avevano già avviato le pratiche.