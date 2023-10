Fonte: Getty Images Charlene di Monaco, tutti tagli e colori di capelli

Evidentemente Charlene di Monaco non ama il calcio quanto il rugby, visto che ha snobbato la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2023, lasciando andare da solo Alberto all’evento.

Alberto di Monaco solo al gala del Pallone d’Oro

Abbiamo visto in più occasioni Charlene di Monaco tirare fuori la grinta ultimamente e sempre e solo in occasione delle partite della Nazionale di rugby del Sudafrica. Addirittura la Principessa si è talmente lasciata andare da abbracciare affettuosamente Alberto sugli spalti e sotto gli occhi increduli di Brigitte ed Emmanuel Macron.

Ma evidentemente quando si tratta di calcio, l’entusiasmo si spegne e da parte di Charlene non c’è più alcun entusiasmo. Al contrario invece di Alberto che è un grande tifoso ovviamente della squadra del Principato, il Monaco. Il Principe quindi non ha perso occasione per mostrarsi accanto alle star del calcio mondiale, sulle quali come è noto a tutti ha brillato Lionel Messi che ha conquistato per l’ottava volta il Pallone d’Oro, presentandosi alla serata con sua moglie Antonella Roccuzzo e famiglia.

Ma Alberto non è stato un semplice spettatore della serata, infatti ha avuto un ruolo attivo consegnando durante la cerimonia il Premio Socrates a Vinicius. Solo che in questo suo compito era solo.

Fonte: Getty Images

Charlene di Monaco, perché è restata a casa

Certamente, il protocollo di Corte non prevede che Alberto e Charlene partecipino insieme a tutti gli eventi pubblici. Hanno infatti un’agenda separata e solo in determinate occasioni si mostrano insieme. Generalmente a tutti gli eventi ufficiali che riguardano il Principato, sono presenti entrambi, tra questi il tradizionale pic nic di settembre o la festa di Santa Devota a novembre oppure il GP di Formula 1 a maggio.

Poi ci sono eventi cui Charlene si rifiuta di partecipare, malgrado siano tra gli appuntamenti più glamour del Principato. Il più significativo tra questi è l’annuale Ballo della Rosa, cui ha preso parte a pochissime edizioni. Ma sotto questa sua ritrosia c’è un motivo speciale. Infatti il Ballo è organizzato da sua cognata Carolina di Monaco con la quale ha un rapporto piuttosto teso. Si mormora che soffra di gelosia nei suoi confronti e che d’altro canto la sorella di Alberto poco sopporti i suoi modi. Per evitare tensioni in pubblico, Charlene preferisce eclissarsi in quella serata e lasciare spazio a Carolina come “reginetta” del Ballo.

Infine, ci sono impegni cui Charlene partecipa da sola, in particolare quelli che riguardano la fondazione benefica che porta il suo nome, oppure a certi eventi della Croce Rossa monegasca di cui è patrona e infine quelli riguardanti la moda o l’assistenza all’infanzia.

Non si tratta di recriminazioni né di contratti stipulati tra marito e moglie, semplicemente di gestione degli impegni di Palazzo in modo equilibrato, anche se la Principessa ha ridotto la sua agenda da quando ha rischiato di morire per una grave infezione nel 2021.

Sicuramente Charlene non ci teneva particolarmente a partecipare alla cerimonia della consegna del Pallone d’Oro, anche se si è svolta al Teatro Châtelet di Parigi, quindi non troppo lontano da casa. Ha quindi lasciato andare molto volentieri da solo Alberto, preferendo restare a casa coi gemelli Jacques e Gabriella e aiutarli a preparare la festa di Halloween.